Milan, mazzata sul mercato: acquisto bloccato

Il Milan è alla ricerca di nuovi innesti in difesa per poter rafforzare la propria rosa, ma un nuovo intoppo blocca l’operazione di mercato.

Emergenza in difesa per il Milan: i rossoneri starebbero valutando degli acquisti in difesa da mettere in atto nella sessione di mercato di gennaio. Complice la situazione disastrosa degli infortuni, con Kalulu, Tomori e Thiaw ai box, il Milan deve necessariamente correre ai ripari e valutare degli acquisti in difesa.

Dopo l’infortunio rimediato da Tomori nel match contro la Salernitana che ha evidenziato per il difensore rossonero una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, i tempi di recupero per quest’ultimo sembrano tutt’altro che brevi, come accaduto al suo compagno di squadra Thiaw, che non sarà disponibile prima di febbraio del nuovo anno. Ai box da ottobre anche Kalulu, che ha rimediato uno strappo del muscolo femorale e ritornerà probabilmente a fine febbraio 2024.

La lista dei convalescenti in infermeria per i rossoneri è piuttosto lunga, ragion per cui il Milan di Pioli si guarda attorno e cerca di risanare la difesa con degli acquisti che possano quantomeno arginare il problema.

Il Milan su un difensore: stop all’affare dall’estero

Secondo quanto riportato da Marco Conterio di tuttomercatoweb sul suo profilo X, il Milan avrebbe mostrato un certo interesse per il difensore turco dell’Al-Ahli Merih Demiral.

L’ex Atalanta e Juventus potrebbe dunque ritornare in Serie A e indossare la maglia del Milan per offrire un supporto non di poco conto ai rossoneri. Ceduto dall’Atalanta all’Al-Ahli per 20 milioni di euro nella sessione di mercato della scorsa estate, finora ha avuto poco spazio disputando soltanto 6 match nella Saudi Pro League. Il difensore turco è sotto osservazione di diversi club, tra cui il Milan, che vorrebbe riportarlo in Italia.

C’è però un problema da non sottovalutare che rischierebbe di far naufragare l’operazione di mercato: il Milan, infatti, dovrà fare i conti con la revoca della deroga al Decreto Crescita per il calcio.

Secondo quanto affermato da Marco Conterio, infatti, il Milan avrebbe avuto una brusca battuta d’arresto nell’operazione Demiral proprio a causa della revoca della deroga al Decreto Crescita: quest’ultima, infatti, ha bloccato molti acquisti dall’estero e l’affare Demiral rientra tra questi.

Bloccato dunque al momento il trasferimento in Italia dall’Arabia Saudita dell’ex Atalanta e Juventus: sfuma per adesso la possibilità per il Milan di arginare il gap in difesa.