Milan, Moncada non lascia dubbi: arriva l’annuncio su uno dei rossoneri

Il capo-scout dei Rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno dei giocatori della squadra. Il messaggio è chiarissimo.

La serata di ieri del Milan è stata senza dubbio agrodolce. La vittoria in casa del Newcastle (appena la seconda in casa di una squadra inglese nella storia del club) può rappresentare una svolta per la squadra, ma al tempo stesso il pareggio tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain condanna il Diavolo al terzo posto e quindi alla retrocessione in Europa League, dove ai playoff ci sarà una delle squadre arrivata seconda nel proprio girone.

Il match al St. James’ Park si era anche messo in salita per i ragazzi di Stefano Pioli, che hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol e tutto faceva presagire all’ennesima giornata da dimenticare con conseguente quarto posto nel girone ed eliminazione da ogni competizione europea. Nella ripresa è però arrivata la reazione dei Rossoneri che hanno prima trovato il pareggio con Christian Pulisic e poi negli ultimi minuti finale il gol di Samuel Chukwueze ha completato rimonta.

Per il nigeriano si tratta del secondo centro con la casacca rossonera, anche questo in Champions League dopo quello contro il Borussia Dortmund nella giornata precedente. Sull’ex Villarreal si è espresso anche Geoffrey Moncada che ha speso belle parole per il classe ’99, che sembra pian paino star trovando la forma migliore e sembra sempre più inserito nel gruppo.

Moncada elogia Chukwueze: “Bravo ragazzo che lavora tanto”

Il capo-scout del club è stato protagonista di un’intervista su Milan TV e tra i numerosi temi trattati c’è stato anche quello relativo al nigeriano che sta iniziando a carburare sempre di più e può sicuramente essere l’arma in più di Stefano Pioli in questo proseguo di stagione, dove bisognerà assolutamente cambiare rotta: “Chukwueze? Sono molto contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi”.

Le parole di Moncada confermano ancora una volta come il Milan punti molto su Chukwueze e le ultime partite stanno dimostrando che l’ala destra può esplodere da un momento all’altro e queste gare sembrano essere solo un piccolo antipasto di tutto il potenziale del nigeriano che come detto può a tutti gli effetti ribaltare l’andamento della stagione rossonera. L’obiettivo è ora quello di carburare in campionato e l’Europa League non può che essere ritenuta alla portata.