Milan-Monza, sorpresa Palladino: decisione inedita a San Siro

Vigilia di Milan-Monza. Dopo la delusione Champions i rossoneri ritrovano i brianzoli di Galliani e Palladino, che è pronto a sorprendere tutti nel lunch match di “San Siro”.

La Champions League è ormai il passato. Ora bisogna pensare esclusivamente al presente, che dice Serie A. Archiviata la fase a gironi di Coppa Campioni, il Milan si rituffa sul campionato. I rossoneri devono mettersi alle spalle la delusione di Newcastle, malgrado l’obiettivo minimo, viste anche le circostanze, sia stato raggiunto. Ci sarà tempo per pensare all’Europa. Ora è tempo di consolidare la terza posizione e, perchè no, ambire anche a qualcosa di più. Il distacco è ancora ampio, ma il Diavolo ha le carte in regola per risalire la china.

Il primo scoglio non è però un ostacolo da poco. Domani al “Giuseppe Meazza” arriva al Monza, squadra quadrata agli ordini di un ottimo tecnico in ascesa come Raffaele Palladino. La sfida ai brianzoli quest’anno assume un significato ancor più romantico. Per la prima volta avverrà un incontro in tribuna tra un dirigente “veterano” e un novello.

Nel settore autorità di “San Siro” il grande ex Adriano Galliani stringerà la mano al nuovo Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimović. La concentrazione della squadra di Pioli dovrà però concentrarsi dentro il campo, dove gli avversari potrebbero presentarsi in maniera inedita.

Verso Milan-Monza, Palladino stravolge tutto: le scelte del tecnico

In vista dell’incontro di domani, Palladino potrebbe stravolgere quello che è il proprio credo da più di un anno. Il tecnico potrebbe modificare il suo classico 3-4-2-1 con un insolito 4-2-3-1. Complice l’assenza di Pablo Mari per infortunio, l’ex attaccante potrebbe posizionare il quartetto composto da Pedro Pereira, D’Ambrosio, Carboni e Kyriakopoulos di fronte a Di Gregorio.

In mediana spazio alla coppia Gagliardini-Pessina. Sulla trequarti pronti Colpani, Dany Mota e Ciurria, che si muoveranno alle spalle dell’unica punta nonché ex di turno Lorenzo Colombo.

Da attenzionare questa nuova disposizione dei brianzoli. Da settembre 2022, data di approdo sulla panchina monzese di Palladino, il Monza difficilmente ha cambiato faccia. Il campo dirà se il nuovo assetto sarà un azzardo o si rivelerà un nuovo colpo di genio da parte di un condottiero all’inizio della propria carriera da allenatore ma con un futuro florido di fronte a sè.

Il Milan , dal canto suo, dovrà focalizzarsi specialmente sui trequartisti, che possono dare quel quid in più ad una formazione che nell’ultimo anno ha più volte fatto scherzetti alle big di Serie A. Inter e Juventus testimoni.