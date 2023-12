Milan nei guai, il club accelera: l’attaccante vola in Premier

Le sirene della Premier League richiamano il bomber. Ora può andare per davvero a giocare nella big inglese.

Il Milan ha tirato leggermente il fiato dopo la vittoria per 3-1 sul Frosinone. I tre punti sono pesanti, siccome riportano i rossoneri a ridosso della vetta, al momento occupata dalla Juventus. Ovviamente bisogna attendere il big match tra Napoli ed Inter prima di dare un giudizio oggettivo sulla graduatoria. Però il Diavolo ha il vantaggio del calendario fino al nuovo anno e potrebbe iniziare un mini ciclo per riportarsi sotto a Juventus ed Inter. In particolare considerando come anche la Juve abbia da affrontare il Napoli di Mazzarri all’Allianz Stadium di Torino.

Inoltre Luka Jovic ha trovato la via del gol, probabilmente riuscendo a sbloccarsi anche dal punto di vista psicologico. Tuttavia è chiaro che, fin qui, la sua parentesi rossonera sia stata negativa. Lo sa il Milan e lo sa il serbo. Per questo motivo sono diverse settimane che la dirigenza rossonera che sta cercando il profilo giusto per un alternativa ad Olivier Giroud. Infatti, oltre alle problematica di infortuni, quello dell’attaccante resta un problema serio per il Milan. Un problema che il mercato di gennaio, in alternativa alla carburazione di Jovic, può risolvere. Tuttavia Serhou Guirassy, uno dei nomi più caldi per i rossoneri, si sta allontanando sempre più.

Guirassy, lo United accelera

Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un vice Giroud. È vero che Jovic si è sbloccato, ma è altrettanto vero che non basta un gol contro il Frosinone a dare sicurezza ai rossoneri. Per questo il Diavolo sta cercando un profilo adatto per il mercato di gennaio, profilo che ricalcava quello di Gurassy. L’attaccante dello Stoccarda sta stupendo tutti in Bundesliga, dove ha segnato 15 gol in 10 partite. Tuttavia il bomber sta scappando dalle mani rossonere: direzione Premier League. Infatti, come riportato da The Guardian, il Manchester United sta accelerando.

In particolare i Red Devils avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per riuscire a portarlo sul manto di Old Trafford. Inoltre le due parti hanno chiarito che l’obiettivo è quello di portare Guirassy in Premier League, possibilmente a gennaio. È chiaro che l’affare sia tutt’altro che fatto, ma lo United fa sul serio. Inoltre c’è da considerare che l’attaccante ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Cifra decisamente alla portata di un Manchester United che ci ha abituati a scelte folli. Così lo United può spingere sul gas per Guirassy, mentre il Milan resta alla finestra tenendosi il primo gol di Jovic in rossonero.