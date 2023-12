Milan, nuovi capitali in società: sorpresa Cardinale

Ci sono nuovi risvolti sul futuro del Milan. Gerry Cardinale sembra essere alla ricerca di nuovi investitori per il club rossonero.

Il futuro del Milan sembra essere in fermento, con Gerry Cardinale che emerge come figura chiave nella ricerca di nuovi finanziamenti per il club rossonero. Questo movimento rappresenta un chiaro segnale dell’intenzione della società rossonera di potenziare ancor più le risorse a disposizione, in modo da rilanciare le ambizioni in vista del futuro. L’obiettivo primario sarebbe quello di accrescere gli investimenti e dare maggiore solidità economica al club.

Gli eventuali nuovi fondi andrebbero ad aggiungersi a quelli già versati da altri sottoscrittori del fondo, incluso RedBird, fornendo così una base finanziaria solida per il club. Questo strada potrebbe aprire a nuove prospettive per il Milan, permettendo di investire in giocatori di alto livello e potenziare ulteriormente le strutture del club. Il desiderio di rilanciare le ambizioni della squadra di Milano sembra essere lo scopo principale di questa ricerca di nuovi capitali.

Cardinale alla ricerca di nuovi fondi

Il Milan è pronto ad attirare l’attenzione con nuove manovre finanziare che potrebbero garantire al club fondi aggiuntivi e stabilità economica in vista del futuro. Secondo fonti autorevoli, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sta sondando il terreno per attrarre nuovi capitali nell’ambito della struttura di controllo della società rossonera.

Il Sole 24 Ore ha riportato che si sarebbe ancora l’interesse di Investcorp, un fondo del Bahrein, disposto a finanziare le ambizioni del club rossonero. Questo segna un cambiamento rispetto alla precedente trattativa di due anni fa, quando Investcorp era interessato all’acquisizione diretta del Milan prima che RedBird diventasse il principale proprietario insieme a Cardinale.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, Gerry Cardinale ha intavolato diverse discussioni per attrarre potenziali investitori, prevalentemente provenienti dagli Stati Uniti e dall’area del Golfo Persico. L’obiettivo sarebbe quello di introdurre nuovo capitale all’interno della struttura di controllo del club.

Il motivo dietro queste eventuali nuove trattative sembra essere la volontà di ridurre parte del debito che il Milan ha contratto con Elliott, pari a 600 milioni di euro con interessi al 7%, che scadrà entro due anni. Cardinale sembra intenzionato a rimborsare anticipatamente una buona parte del debito verso il fondo della famiglia Singer, anche considerando la possibilità che alcuni attuali investitori di RedBird desiderino disinvestire e monetizzare il loro contributo al club.

La mossa sembra non essere dettata da urgenze immediate, poiché il rimborso del debito con Elliott non è imminente. Infatti, Gerry Cardinale, senza particolari affanni, starebbe studiando bene la situazione. Tuttavia, la strategia delineata sembra mirare a consolidare la struttura finanziaria del Milan in vista del futuro e a fornire ulteriori risorse per dare maggiore stabilità al club rossonero.