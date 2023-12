Milan, Pioli boccia l’attaccante: contro il Newcastle va in panchina

Buone notizie per il Milan, che in queste ore sembra aver recuperato un giocatore in vista della sfida contro il Newcastle.

Il Milan deve fare i conti con l’ennesima sconfitta della stagione, arrivata al termine della gara persa conto l’Atalanta per 3-2. Ora però non c’è tempo per piangersi addosso, perchè tra poco più di 48 ore i rossoneri si giocheranno le sorti del destino europeo nell’ultima gara del girone di Champions contro il Newcastle.

Verso il Newcastle: Giroud in vantaggio su Jovic, rientra Leao

Bisogna però capire con quali uomini deciderà di schierarsi Stefano Pioli, dato che potrà contare sul ritorno in campo anche di Rafael Leao, che con ogni probabilità affiancherà Olivier Giroud. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dunque, a farne le spese potrebbe essere proprio Luka Jovic, autore di due gol nelle ultime due gare disputate. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.