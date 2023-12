Milan-Pioli, esplode il caso a fine gara: il tecnico fa chiarezza

Il Milan batte 1-0 il Sassuolo e chiude il 2023 col sorriso ma sui social in tanti hanno chiesto conto a Pioli per un particolare.

Questo pomeriggio il Milan a San Siro ha ottenuto un risultato positivo vincendo 1-0 contro il Sassuolo e chiudendo l’anno solare 2023 con soddisfazione dopo una lunga serie di risultati altalenanti. Per i rossoneri non è stata una prima metà di stagione molto soddisfacente, il club è uscito dalla Champions ed è ancora distante dalla vetta della classifica.

Sebbene il girone F della massima competizione europea fosse nettamente il più complicato, il terzo posto finale non ha fatto felice la formazione di Stefano Pioli che ora ripartirà nel 2024 in Europa League dove l’aspetta una doppia sfida contro i francese dello Stade Rennais. In Serie A invece dopo diciotto giornate (e quindi quasi un girone intero) il Diavolo si trova al terzo posto e distante però ben nove punti dall’Inter capolista.

Pioli e la spiegazione sul cerchio di squadra: “Fatto anche prima di uscire in campo”

Il Milan è alla ricerca di quella continuità di risultati che fino ad ora è spesso mancata anche a causa di una lunghissima serie di infortuni che hanno limitato enormemente le scelte di Pioli in termini di undici titolare. In tal senso un esempio lampante di questa situazione è rappresentato dalla necessità di schierare, nella gara odierna contro il Sassuolo, Theo Hernandez al centro della difesa a causa di moltissime assenze in questo reparto.

Nonostante queste defezioni per i rossoneri è arrivato comunque un importante successo che porta la firma di Christian Pulisic. Il gol dell’ala americana ha regalato tre punti molto preziosi al Milan che ha così consolidato il terzo posto e chiuso l’anno con il sorriso. Per festeggiare questo successo i giocatori di Pioli alla fine del match si sono stretti in cerchio in mezzo al abbracciandosi. Il tecnico rossonero però non c’era visto che è andato subito negli spogliatoi e questa scelta ha generato molte polemiche. Pioli ha risposto e fatto chiarezza sull’accaduto.

Sui social in molti hanno notato questa cosa domandandosi poi la causa di tale scelta della squadra. Al termine del match nel corso della conferenza stampa è stato quindi chiesta a Pioli una spiegazione e questa è stata la risposta del tecnico ex Fiorentina: “Per me è normale, lo hanno fatto anche prima di uscire in campo fuori dalle telecamere. È un gruppo che, lo dico fra virgolette, va da solo ormai. Ne abbiamo passati di momenti difficili, abbiamo preso brutte scoppole, ma non ci siamo mai arresi, affrontando le difficoltà con la giusta coesione”.