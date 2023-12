Milan scatenato: tre colpi per l’assalto a gennaio

Sta per concludersi il mese di dicembre, il che significa che si avvicina inesorabilmente il calciomercato invernale.

Situazione delicata in casa Milan, dove bisogna far fronte ai tanti infortuni che stanno attanagliando la squadra di Pioli. Parte la caccia agli innesti per poter allungare la rosa e permettere al mister di arrivare in fondo alle tre competizioni a cui il diavolo sta partecipando – campionato, Coppa Italia, Europa League. Tante le lacune dei rossoneri che andranno colmate nel mercato di riparazione, presenti in quasi tutte le zone del campo.

Emergenza in difesa

Il reparto in cui la situazione è maggiormente compromessa è quello della difesa: Kalulu, Thiaw e Caldara sono gli infortunati. I tre difensori dovrebbero rientrare rispettivamente a fine febbraio, a inizio febbraio e a fine dicembre Particolare attenzione, dunque, verrà data alle retrovie. I dirigenti rossoneri stanno vagliando tutte le ipotesi possibili: richiamare dal prestito al Villareal Matteo Gabbia è una di quelle più concrete, ma si rimane vigili anche su altri fronti. Uno è quello rappresentato da Lenglet – sebbene si dovrà tentare di convincere Aston Villa e Barcellona. Situazione calda anche sulla fascia, dove si monitora attentamente la situazione del classe 2000 Juan Miranda. Il terzino spagnolo, in forza al Betis, ha il contratto in scadenza a giugno, motivo per cui la squadra di Siviglia dovrà rinunciare al suo gioiellino durante il mercato di riparazione se vorrà guadagnare qualcosa dalla sua vendita.

Occasioni per l’attacco

Un altro reparto in cui si necessita di un rinforzo valido è quello dell’attacco: Jovic ha deluso le aspettative, con le sue prestazioni altalenanti. Per far rifiatare Giroud si va, dunque, alla ricerca di un profilo giovane e che garantisca gol e continuità. Ecco che si fa caldo il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda. I numeri parlano per lui: 17 reti in 16 partite in Bundesliga. A tal proposito, sono spuntate novità circa la clausola del giocatore. Come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, le clausole sarebbero due: una di circa 17 milioni di euro – valida a gennaio – e una di 20 milioni di euro – valida a giugno. Il Milan è avvisato e dovrà cercare di battere la concorrenza per aggiudicarsi il cartellino dell’attaccante rivelazione del campionato tedesco.