Milan, senza Champions non firma e se ne va: nuova squadra

Il Milan sta vivendo il momento più importante della sua stagione che è strettamente legato alla Champions League e al calciomercato.

I rossoneri non hanno iniziato benissimo questa stagione e tra alti e bassi ci sono continue difficoltà. Il rendimento della rosa non è stato assolutamente costante, ci sono state difficoltà estreme nel saper gestire la stagione fino a questo momento e il futuro dipende tutto dalle prossime partite. A gennaio ci saranno sicuramente dei miglioramenti della rosa, con qualche acquisto che sarà determinante per il prosieguo della stagione, ma potrebbero esserci delle nuove difficoltà in futuro a seconda del piazzamento finale.

L’eliminazione dalla Champions League è un problema gravissimo per le casse societarie, con la dirigenza che sperava di poter migliorare i propri ricavi per avere maggiori margini di manovra con il calciomercato in entrata.

Calciomercato Milan, senza Champions League è impossibile la firma

Il Milan è uscito dalla Champions League e con questa eliminazione sono andate in fumo anche molte speranze. Il calciomercato di gennaio è già, di base, difficilissimo ma molti calciatori possono essere convinti con il progetto europeo che può determinare la volontà di alcuni di essi a cambiare maglia. La situazione in casa Milan è molto delicata e da tempo la dirigenza sta cercando nuovi innesti da accorpare alla rosa di Pioli.

In questo momento, però, ci sono grosse difficoltà e bisognerà capire bene come agire e chi poter portare in rossonero, nonostante il ridimensionamento di una parte del progetto attuale.

Secondo quanto riferisce la BILD, con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Borussia Dortmund sta pensando all’acquisto di Serhou Guirassy per il mercato di gennaio. L’attaccante dello Stoccarda sta stupendo tutti in Bundesliga e i gialloneri hanno deciso di tentare l’assalto al guineano nato in Francia.

Da tempo sul classe ’96 c’è anche il forte interesse del Milan che lo aveva individuato come rinforzo principale per il mercato di gennaio – ma di conseguenza anche per la prossima stagione – per renderlo il vice Giroud per eccellenza.

La sua clausola rescissoria, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ha fatto crescere ulteriormente le aspettative su un suo possibile acquisto e il Borussia Dortmund vuole approfittarne. Ora che il Milan è fuori dai giochi e che il club giallonero può far leva sulla permanenza in Champions League, convincere Guirassy non dovrebbe essere complicatissimo.

L’unica speranza per il Milan è legata a un accordo che salterebbe in questo momento della stagione, per rimandare tutto all’estate. Ma anche in quel caso sarà decisiva la Champions League: i rossoneri dovranno fare di tutto per entrare nelle prime quattro squadre di Serie A o vincere l’Europa League per qualificarsi alla prossima Champions.