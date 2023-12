Milan, sorpresa per Jovic: l’ufficialità che fa tutti felici

Milan, che sorpresa per Jovic: arriva l’ufficialità che fa felice tutti.

Ieri sera il Milan ha vinto per 3-1 la partita contro il Frosinone. I rossoneri hanno ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato dopo il successo di sabato scorso contro la Fiorentina per 1-0. Nella gara contro i Viola a decidere il match era stato Theo Hernandez su calcio di rigore. Ieri sera, invece, il francese ha fatto parlare di sé perché non è stato schierato da terzino sinistro ma da difensore centrale.

Il motivo è legato all’assenza per infortunio di Thiaw che si è fermato durante la gara in Champions League mettendo in emergenza il reparto arretrato del club meneghino.

A essere incisivo sia nella gara di ieri sera sia in quella di settimana scorsa contro gli uomini di Vincenzo Italiano, è stato Luka Jovic. Il centravanti serbo è partito dall’inizio in entrambe le partite a causa delle due giornate di squalifica di Giroud. Nella partita contro la sua ex squadra, è stato autore del passaggio che ha poi permesso a Theo Hernandez di conquistarsi il calcio di rigore.

In quella di ieri sera contro i ciociari, invece, ha prima sbloccato la partita e poi servito l’assist per il momentaneo 3-0 di Tomori. Una prestazione da applausi, da assoluto protagonista e che gli ha permesso di ricevere anche un premio.

Milan-Frosinone, Jovic protagonista: vince anche un premio

Luka Jovic ieri sera si è scrollato di dosso le critiche ricevute da quando è arrivato a Milano la scorsa estate. La prestazione dell’attaccante serbo è stata da applausi e a riconoscerlo sono stati anche i tifosi del Milan. L’ex centravanti della Fiorentina è stato infatti eletto MVP della gara di ieri sera dai suoi supporters sull’Official App del club. A seguirlo tra le preferenze dei tifosi ci sono stati Pulisic, Theo Hernandez e Maignan.

Il primo ha realizzato la rete del momentaneo 2-0. Il secondo è stato autore di un’ottima prestazione in una posizione non sua e ha realizzato il passaggio per Jovic che poi ha portato alla rete di Tomori. Il portiere francese, invece, ha realizzato l’assist che ha portato alla rete dell’ala statunitense.

Quello contro il Frosinone, tra l’altro, è stato il primo gol dell’attaccante classe 1997 con la maglia rossonera. Una serata in cui il serbo è stato poi sostituito all’85’ per far subentrare Camarda. La sua uscita dal campo è stata accompagnata da scroscianti applausi e cori da parte dei suoi tifosi.