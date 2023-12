Pioli non si nasconde: “Siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice”, poi la frecciata alle avversarie

Sospiro di sollievo per il Milan. I rossoneri archiviano la pratica Frosinone per 3-1. Soddisfazione per Pioli , che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Il Milan respira. I rossoneri si mettono alle spalle giorni difficilissimi e riprendono la marcia. Nonostante l’emergenza infortunati a “San Siro” il Frosinone è battuto per 3-1. Il successo porta la firma indelebile di Luka Jovic, autore del primo gol e primo assist con la nuova maglia. Il serbo sblocca la gara al tramonto dei primi 45 minuti.

Nella seconda parte di gioco Pulisic e Tomori griffano l’affermazione che porta il Diavolo a confermare il terzo posto solitario e ad avvicinarsi ai “cugini” dell’Inter. Ininfluente la rete siglata da Brescianini. Nota lieta della partita il rientro in campo di Ismael Bennacer, out dal 16 maggio scorso.

Milan-Frosinone, Pioli soddisfatto: le parole a Sky

Serata di gioia, finalmente, per il Milan. Stefano Pioli si è compiaciuto al termine della gara. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky:

“Era il nostro obiettivo tornare a vincere. Avevamo un doppio confronto casalingo da sfruttare con Fiorentina e Frosinone. È un piccolo salto in avanti ma dobbiamo dare continuità e dobbiamo accellerare per lottare per le prime posizioni”.

SU THEO CENTRALE:

“L’idea di Theo centrale nasce da lui, si è reso lui disponibile. Ha fatto benissimo in fase difensivo e anche in impostazione. È un mancino che sa spingere, ha fatto una gran partita dimostrando una grande disponibilità nell’aiutare la squadra specialmente per le assenze”.

SULL’INCONTRO CON LA DIRIGENZA:

“Ci siamo visti a pranzo con la dirigenza. Il presidente lo sento spesso, come tutti i proprietari chiede chiarimenti sul fatto che magari non riusciamo a sfruttare tutte le occasioni soprattutto in champions. È stato un incontro positivo, è molto presente e vuole conoscere tutte le situazioni.”

SUI GIOVANI:

“Io dei giovani mi fido tantissimo. Il lavoro che sta facendo il settore giovanile è straordinario e nei prossimi anni pagherà. Credo sia giusto avere la lucidità di capire i momenti, quando è il momento giusto di inserire i giovani e quando mettere gli esperti. Questa è stata la partita più adatta per i veterani piuttosto che per i giovani, anche se io sono molto contento per il loro lavoro. Sono molto contento di loro ma credo di sapere qual è il momento giusto per loro”.

SULLE PRESTAZIONI:

“Manca la continuità e dobbiamo trovare dentro di noi e nelle prestazioni. Prima recupereremo giocatori prima avremo ricambi e qualità in campo. Dobbiamo trovare continuità soprattutto in campionato per arrivare a fine campionato a lottare per il vertice della classifica”.



SUL PRIMO TEMPO:

“Non c’era tensione nel primo tempo. Abbiamo fatto una buonissima partita con un avversario che sta bene. Abbiamo cercato di proporre rischiando poco a parte la situazione di Tomori. Per il resto abbiamo fatto un buon primo tempo”.

SU DI FRANCESCO:

“A Di Francesco ho fatto i complimenti. Ho letto una sua intervista che mi è piaciuta molto. È un ottimo allenatore e una persona molto intelligente. HA un ottima squadra e abbiamo meritato di vincere contro una buona squadra, giocando bene anche senza palla in fase di non possesso”.

Passando ai microfoni di Dazn, Pioli ha dichiarato le ambizioni della sua squadra, lanciando la sfida a Inter e Juventus: