Milan, trattativa lampo: due big al passo d’addio

Il Milan sempre più in bilico. I rossoneri stanno provando a trattenere due pedine fondamentali dello scacchiere di Pioli, ma la missione sembra tutt’altro che semplice.

È sempre più tempestoso il mare che sta attraversando il Milan. Il Diavolo non riesce a trovare la luce in fondo al tunnel intrapreso a metà ottobre. Dopo la sosta Nazionali qualcosa si è inceppato e i rossoneri hanno perso il tesoro più prezioso: la continuità. In campionato la banda di Pioli ha perso terreno sulle rivali. In Europa si è verificato il primo flop stagionale. Giroud e compagni hanno infatti fallito l’obiettivo ottavi di finale, retrocedendo in Europa League.

Difficile trovare un momento così complicato nel contesto della gestione Pioli. Occorre rimanere aggrappati alle cosiddette “scialuppe di salvataggio”. Rientrare tra le prime quattro in campionato è il minimo sindacale, mentre si punta a fare più strada possibile in Europa League. Conquistare la vecchia “Coppa Uefa” potrebbe salvare la panchina del tecnico, mai come ora a rischio. Non bisogna inoltre dimenticarsi della Coppa Italia, trofeo che a Milanello manca da oltre venti anni.

Il primo impegno dei rossoneri nella competizione nazionale vedrà come rivale il Cagliari di Claudio Ranieri. Gli ottavi finora disputati hanno regalato risultati sorprendenti, a partire dall’eliminazione del Napoli e dai campioni uscenti dell’Inter.

Milan, problemi in vista della Coppa Italia. due calciatori a rischio

Il Diavolo non dovrà quindi sottovalutare la sfida contro una squadra sulla carta inferiore, ma che può compiere lo scherzetto alla “Scala del Calcio”. Nella gara contro i sardi il Milan potrebbe essere orfano di giocatori importanti come Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze. A metà gennaio i due inizieranno il percorso in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali (Algeria e Nigeria). Il regolamento della competizione continentale prevede che i calciatori si aggreghino alle Rappresentative 15 giorni prima dell’inizio del torneo, che aprirà i battenti il 13 gennaio.

Ciò implicherebbe un viaggio anticipato per Bennacer e Chukwueze, che partirebbero per l’Africa subito dopo l’ultima tappa dell’anno solare contro il Sassuolo (partita in programma per sabato 30 alle 18). Per questo il club è al lavoro per trattenerli per i prossimi due impegni, per poi lasciarli liberi a seguito della sfida contro il Cagliari.

Pioli ha infatti assoluto bisogno di una pedina fondamentale per la cabina di regia come il numero 4, rientrato a pieno regime nell’ultimo mese. Stesso discorso per l’ala, che più volte in questi mesi si è rivelato un ottimo giocatore da partita in corso.