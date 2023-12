Milan, ultimi dettagli e si chiude: arriva l’annuncio, che colpo per Pioli

Il Milan ha in pugno un calciatore per gennaio: l’annuncio è arrivato, mancano pochi dettagli prima della chiusura ufficiale

Il Milan, grazie alla vittoria contro il Frosinone, è riuscito a trovare un po’ di tranquillità. Ora la classifica è rimasta invariata, con i rossoneri a caccia di Inter e Juventus. Tanto del cammino del Diavolo passerà dalla sfida contro l’Atalanta, in particolare pensando alla Juventus che dovrà affrontare il Napoli allo Stadium. Invece l’Inter avrà un impegno sulla carta più agevole contro l’Udinese. Però è chiaro che se il Diavolo vuole avere qualcosa da dire in questo campionato deve provare, con le unghie e con i denti, a restare avvinghiato alle posizioni di vertice.

Dopodiché in pieno inverno sarà il momento del calciomercato, che potrebbe regalare a Pioli qualche rotazione in più. Infatti, il Milan sta soffrendo dell’ormai consolidato problema degli infortunati. Così la finestra invernale di mercato capita a pennello per provare a dare le ultime aggiustate alla rosa rossonera. In particolare il Milan ha bloccato il giovane Popovic, stella 18enne del Partizan Belgrado, che arriverà a Milano già a gennaio. Inoltre la squadra mercato rossonera si sta muovendo nel reparto difensivo. In particolare, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Diavolo è vicinissimo all’intesa definitiva con l’entourage di Juan Miranda.

Milan, Miranda ad un passo

È ormai da tempo che il Milan segue Juan Miranda, terzino del Betis classe 2000. Miranda è in scadenza di contratto ed il Diavolo sta accelerando per portare il difensore in Serie A a fine stagione. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo tra le due parti sarebbe veramente ad un passo dall’essere siglato. La trattativa va avanti da un po’, nonostante il Betis abbia anche provato a raggiungere un’intesa per provare a rinnovare con Miranda. Tuttavia è ormai chiaro che il giocatore voglia venire al Milan a giungo, quando il suo contratto scadrà.

In particolare è previsto un incontro tra le parti nelle prossime ore per limare gli ultimi dettagli del contratto di Miranda in rossonero. Le voci parlano di un accordo di cinque anni a 3 milioni a stagione, anche se è prematuro parlare di cifre. Inoltre il Milan starebbe cercando di smuovere qualcosa anche dalle parti del Betis. Infatti la voglia della squadra mercato rossonera è quella di portare Miranda a Milano già a gennaio, evitando possibili assalti last minute. Ovviamente il Diavolo dovrebbe corrispondere un risarcimento agli spagnoli, chiaramente al ribasso viste le circostanze del trasferimento. Tuttavia ormai la situazione è chiara: il Milan ha in pungo Miranda.