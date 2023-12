Milan, un ritorno gradito: il sorteggio del grande ex

Il Milan si prepara al prossimo sorteggio di Europa League valido per i playoff. La scelta gradita del grande ex

Il diavolo torna al successo in campionato, con una grande prestazione ai danni della rosa di Palladino. 3-0 scoppiettante tra le mura amiche del San Siro.

Milan contro Monza non è una sfida come le altre, e non potrà mai esserlo per quello che ne segue il contorno. Le due proprietà di Silvio Berlusconi che s’intrecciano alla ricerca della vittoria. Entrambe con idee moderne, avanguardiste ed offensiviste, proprio come avrebbe voluto l’ex presidente.

Quest’oggi nel lunch match i rossoneri hanno ritrovato il massimo risultato, vincendo e convincendo soprattutto in termini di prestazione.

Decisive le reti di Reijnders, al termine di una serpentina dopo pochi minuti, Simic in gol al debutto in Seria A ed Okafor, infortunatosi poi dopo aver chiuso il match.

Sorteggi Europa League: la scelta gradita dell’ex Milan

La rosa di Stefano Pioli ha vissuto un periodo abbastanza trambustato, a causa dei troppi infortuni che hanno condizionato la stagione rossonera. Mancanze che hanno fatto sì che alcuni risultati venissero poi a mancare. Certamente non può essere un alibi, ma è sotto gli occhi di tutti che il tecnico parmense abbia avuto a che fare con situazioni al limite.

Inventandosi Theo Hernandez come centrale di difesa, rinunciando alle sue cavalcate, suo punto di forza. Chiamando giovani della primavera come Francesco Camarda o lo stesso Simic, che oggi è andato in gol.

Assenze con cui il club di Via Aldo Rossi ha dovuto fare i conti, soprattutto in Champions League. Il diavolo infatti non ha avuto quella solita scintilla che da sempre lo contraddistingue al rintocco della musichetta più famosa del mondo sportivo.

Tant’è che nel girone infernale, composto da Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Newcastle, il Milan non è riuscita ad andare oltre il terzo posto, nonostante il successo al St’ James Park.

Risultato che vuole dire retrocessione in Europa League, dove bisognerà prima affrontare i play-off. Nella giornata di domani si terranno i sorteggi, dove i rossoneri scopriranno il prossimo avversario europeo.

Nel post partita di oggi, a Dazn ha parlato l’ex bomber Pazzini che dopo aver commentato la prestazione, si è poi sbilanciato su un possibile pronostico.

“Il Marsiglia ha giocatori importanti e tante vecchie conoscenze della Serie A, sfida che sarebbe affascinante per il passato di Gattuso”. Ha detto l’ex centravanti della Nazionale su un possibile incrocio contro Gattuso.

“Lo Sporting è la più difficile: un’ottima squadra, lo abbiamo visto anche con l’Atalanta, ma è alla portata del Milan. Il Qarabag sarebbe l’avversario più alla portata. Pronostico? Potrebbe essere anche il Tolosa”. Ha poi concluso l’intervento Pazzini.