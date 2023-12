Milan, Zazzaroni difende Pioli: sfogo contro i tifosi in diretta

Il direttore del Corriere dello Sport si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti di Stefano Pioli.

Il Milan torna a respirare una boccata di ossigeno dopo la vittoria ottenuta contro il Monza per 3-0, che ha riavvicinato i rossoneri alla Juve di due punti, complice anche il passo falso dei bianconeri a Genova. Nella scorsa settimana però, i rossoneri hanno visto arrivare l’eliminazione dalla Champions League, che ha fatto storcere il naso ad un pò di tifosi e addetti ai lavori.

Ed è proprio sulla gara contro il Newcastle che si sta discutendo nell’ambiente rossonero in queste ultime ore, con il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che si è lasciato andare ad uno sfogo personale nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset.

Non considerate i social, non è la vita reale perchè sui social io sono uno str***o mentre in giro per strada mi chiedono le foto. Il clima non lo possono determinare i social, sono utili per giustiziare e offendere. Il tifoso del Milan deve guardare come la squadra abbia reagito in Champions contro il Newcastle, non ha abbandonato il proprio allenatore.