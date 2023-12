Moncada tranquillizza: “Siamo fiduciosi per il futuro, vogliamo vincere”

Le parole danno speranza ai tifosi rossoneri e tutto il mondo Milan. La stagione è ancora lunga e tutto può succedere, la dirigenza ci crede al cambio di rotta.

Una stagione difficile e molto intensa è quella che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli che non riesce a vedere ancora la piena luce. Un segnale di risveglio è stato dato però nell’incontro europeo contro il Newcastle che ha dato ai rossoneri l’Europa League e la forza per infliggere un sono 3-0 all’insidioso Monza.

A parlare stavolta direttamente da Milanello è Moncada. Il dirigente rossonero tiene tutti ben saldi con i piedi per terra e invita tutti a non scoraggiarsi perché la stagione è ancora lunga e tutto può ancora succedere in Europa e in Italia.

Moncada tranquillizza i tifosi rossoneri

Tanti i temi caldi nelle parole di Moncada sul canale Youtube del Milan. Dalla stagione all’attenzione per ogni singolo calciatore. La dirigenza rossonera vuole essere il più vicino possibile alla squadra e questa è la sua testimonianza.

“Sono vicino a tutti, ogni mattina sono a Milanello a parlare con tutti e confrontarmi. Con i calciatori ho uno splendido rapporto, con Furlani ho un rapporto splendido, vogliamo il bene del Milan”.

Naturalmente poi la domanda è passata sulla stagione e su quale futuro si deve aspettare il Milan e tutti i suoi tifosi.