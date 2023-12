Niente Milan, il difensore va al Tottenham: accordo a un passo

La formazione londinese ad un passo dall’acquisto del promettente difensore centrale che piaceva molto anche al Milan.

In questo inizio di campionato è evidente a tutti che il reparto in cui il Milan abbia avuto più difficoltà sia senza dubbio quello difensivo. A causa di una lunghissima serie di infortuni il tecnico rossonero Stefano Pioli si è dovuto adeguare in diverse partite adattando giocatori come Theo Hernandez che si ruolo non sono difensori centrali. Per aiutare l’allenatore, la società ha intenzione di rinforzare il reparto arretrato nel mercato di gennaio.

Il Tottenham ad un passo da Dragusin: il Milan perde un obiettivo per la sua difesa

Uno degli obiettivi per la prossima finestra trasferimenti di gennaio per il Milan era Radu Dragusin. Il centrale di proprietà del Genoa è una delle sorprese di questo inizio di Serie A e piace a molte squadre sia italiane che straniere. Come riportato da Fabrizio Romano però, il difensore rumeno e molto vicino a firmare col Tottenham dopo che ha raggiunto un accordo contrattuale.

Tra i due club rimane però ancora della distanza sull’offerta per il cartellino con il Genoa che chiede 30 milioni di euro mentre i londinesi che per ora ne offrono circa 25. Nelle prossime ore però è previsto un rilancio per chiudere l’affare con il Milan che di conseguenza dovrà per forza dirottarsi su altri profili per rinforzare la sua difesa.