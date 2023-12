“Non ce la faccio”: per il Milan è davvero troppo

Le ultime dichiarazioni sul Milan hanno fatto discutere e hanno lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe aspettato queste dichiarazioni

La prima metà di stagione per il Milan è stata senza dubbio ricca di sorprese. I Rossoneri hanno iniziato alla grande (eccetto per la debacle nel derby perso 5-1) prendendosi addirittura la vetta del campionato, poi però c’è stato un crollo verticale con i ragazzi di Stefano Pioli scivolati al terzo posto a -9 dall’Inter. In Champions League, complice un vero e proprio girone della morte con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, è arrivato un terzo posto che ha significato la retrocessione in Europa League.

Arrivati a dicembre la situazione è quindi molto complessa con lo Scudetto che sembra già completamente svanito e con la qualificazione agli ottavi di finale ufficialmente sfumata. Le critiche non sono ovviamente mancate e tutti ormai si aspettano che a fine stagione arriverà la separazione tra il Diavolo e Stefano Pioli.

Ad essere però a tutti gli effetti una voce fuori dal coro è Riccardo Trevisani. Il noto telecronista ha infatti parlato della stagione rossonera e quasi a sorpresa non ha voluto eccessivamente criticare il percorso avuto fin qui dal Milan, che a detta sua è stato criticato più del dovuto.

Trevisani difende il Milan: “La stagione del Milan non è completamente negativa”

Ieri il telecronista, negli studi di SportMediaset, tra i temi trattati ha anche analizzato la situazione che sta vivendo il Milan, prendendo quasi le difese della squadra e non capendo come sia possibile che ci siano tutte queste critiche nei confronti di un club che è comunque saldamente in zona Champions ed è arrivato terzo in un girone quasi proibitivo:

Il Milan è fuori dalla Champions e lontanissima dalla capolista in Serie A, ma la capolista ha una media che in prospettiva fa 96 punti, sei passato terzo in un girone che era il più difficile di tutti, con un rigore rubato dal PSG. Stai in piena zona Champions. Avendo anche avuto mezza squadra fuori. Io non ce la faccio a dire che la stagione del Milan è completamente negativa.

Secondo Trevisani la stagione del Milan non può essere ritenuta del tutto negativa. Va infatti tenuto conto della media punti da record che sta avendo l’Inter e del girone complicatissimo avuto in Champions League. Al tempo stesso non ci si può neanche dimenticare dei numerosi infortuni che hanno senza dubbio inciso e non poco.