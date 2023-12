Non finisce più: infermeria Milan, per Pioli è una maledizione

Non arrivano buone notizie per il Milan di Stefano Pioli: durante Salernitana-Milan, il tecnico rossonero è stato costretto a sostituirlo.

In questi minuti si sta giocando il match tra Salernitana e Milan, valido per la diciassettesima giornata di Serie A: i rossoneri hanno il compito di dare continuità alla vittoria con il Monza, per provare ad accorciare sulle prime due della classifica; i granata hanno bisogno di punti in chiave salvezza e proveranno in tutti i modi ad ostacolare la squadra di Pioli.

La squadra rossonera parte subito forte e nei primi minuti del match si affaccia più volte nella zona di Costil, portiere granata; passano i minuti, e il Milan passa in vantaggio grazie al gol di Tomori, dopo una palla rocambolesca in area della Salernitana. I rossoneri provano a trovare il doppio vantaggio, lasciando però spazio alla squadra dell’ex Inzaghi: in più occasioni è Maignan a rendersi protagonista per negare il pareggio. Nel finale, però, la Salernitana risponde con Fazio, sfruttando un calcio d’angolo e trafiggendo il portiere rossonero. All’intervallo, dunque, si va negli spogliatoi con il risultato di 1 a 1.

Salernitana-Milan, Kjaer fuori all’intervallo: le condizioni

Nel finale del primo tempo, Simon Kjaer ha subito un colpo forte al volto che lo ha messo ko per tutti i restanti minuti finali della prima frazione; durante l’intervallo, l’allenatore Stefano Pioli ha deciso di effettuare la sostituzione, mettendo in campo Jan-Carlo Simić, il giovane classe 2005, alla sua seconda presenza in Serie A, che nella scorsa giornata ha trovato il suo primo gol nei grandi.

Kjaer, oltre ad aver subito il colpo al volto, non è sembrato in una grande condizione fisica, subendo le ripartenze della Salernitana: come spiegato dal tecnico rossonero dopo la partita con il Monza, il danese rientrava dopo un lungo periodo di stop e deve ancora ritrovare la giusta condizione. Da qui, la scelta della sostituzione per evitare possibili ricadute.

Altra tegola in casa Milan: esce dal campo anche Tomori

La maledizione infortuni sulla squadra di Stefano Pioli non finisce qui, perché nel secondo tempo la formazione rossonera perde un altro calciatore: si tratta di Fikayo Tomori, che nel primo tempo aveva portato in vantaggio i propri compagni.