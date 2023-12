Non solo il Bayern Monaco, un altro top club punta Maignan

Il portiere rossonero è una priorità del Bayern Monca, ma non solo: occhi puntati anche dalla Premier.

Mike Maignan è uno degli uomini simbolo di questo Milan: il portiere francese è alla sua terza stagione di Serie A, ma fin da subito ha dimostrato di essere un valido sostituto di Donnarumma, che tra l’altro al PSG non sta rendendo come aveva cominciato la carriera.

Il portiere rossonero, che è stato premiato ieri sera durante il Gran Gala del calcio come miglior portiere della Serie A 2022-2023, oltre a svolgere il suo consueto ruolo, è un punto di riferimento della squadra di Pioli per l’impostazione del gioco: Maignan, infatti, ha totalizzato anche tre assist per i propri compagni, da cui sono nati 3 gol.

Calciomercato Milan, occhi puntati dalla Premier per Maignan

Se Maignan è uno dei portieri più forti d’Europa in circolazione, è chiaro che le big europee puntino gli occhi sullo stesso portiere, e il Milan deve cercare di ripararsi dagli assalti delle varie squadre interessate.

Nelle ultime ore, su Mike Maignan c’erano gli occhi del Bayern Monaco, che in estate ha venduto Sommer all’inter e ora ha bisogno di un sostituto di Neuer. Ma la squadra tedesca non è l’unica ad aver messo nel mirino il portiere francese.

Come riportato da il The Sun, Maignan piace anche al Manchester United: la squadra inglese non è contenta del rendimento di Onana, acquistato per una grossa cifra dall’Inter in estate, e farebbe del portiere rossonero un valido sostituto, sempre che Onana non decida di risolvere le difficoltà incontrate.