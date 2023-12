Occhio Milan, la big piomba su Maignan: futuro in bilico

Guai in vista per i Rossoneri che rischiano seriamente di perdere il portierone francese. Una big ha messo gli occhi su di lui.

Non è di certo il periodo migliore quello che sta vivendo il Milan. Le ultime settimane hanno gettato parecchi malumori attorno alla squadra e i risultati stanno compromettendo il cammino sia in Serie A che in Champions League. La vittoria in campionato con la Fiorentina aveva strappato un sorriso a tutti i tifosi rossoneri, ma solo dopo qualche giorno è arrivata la disfatta con il Borussia Dortmund (dovuta anche all’emergenza difensiva) che ha con ogni probabilità chiuso le porte degli ottavi di finale ai ragazzi di Stefano Pioli.

Anche i giocatori che dovrebbero mettersi la squadra sulle spalle stanno vivendo un momento e no e l’ultima prestazione di Mike Maignan lo conferma. Il portiere ex Lille (che ha comunque salvato il Diavolo contro la Fiorentina con una parata di faccia all’ultimo secondo) ha vissuto un secondo tempo non da lui contro i tedeschi e le ultime due reti messe a segno dai gioiellini Bynoe-Gittens e Adeyemi vedono anche la complicità del francese, soprattutto in occasione del terzo gol.

Magic Mike è ovviamente intoccabile, ma la situazione infortuni che sta mettendo in ginocchio tutta la squadra non sta sicuramente giocando a suo favore. Il suo resta in ogni caso uno dei nomi che più piacciono all’intera Europa per quanto riguarda i pali e negli ultimi giorni si starebbe facendo sempre più insistente l’interesse del Bayern Monaco, un club a cui è senza dubbio molto difficile dire di no, sia se si è il giocatore sia se si è il club a cui arriva l’offerta.

Il Bayern Monaco pensa al dopo Neuer: piace Maignan

I bavaresi hanno ancora dalla loro Manuel Neuer, uno degli estremi difensori più forti di sempre che ha cambiato in modo permanente il ruolo di portiere. Proprio pochi giorni fa il tedesco ha rinnovato fino al 2025, ma in ogni caso la carta d’identità dice 37 anni e non si può pensare che l’ex Schalke resti il titolare ancora a lungo, soprattutto se si tiene conto degli infortuni. Per questo motivo, secondo SkySportDE, i campioni di Germania hanno messo nel mirino il rossonero e già nella prossima estate potrebbero tentare l’affondo.

Il Milan ha più volte fatto capire che nessuno è considerato incedibile e di certo un’offerta vicina agli otto zeri difficilmente potrebbe essere scartata. Come successo quindi la scorsa estate con Tonali si potrebbe decidere di fare cassa per poi reinvestire il bottino.