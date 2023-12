Pioli, addio Milan? I tifosi hanno già scelto il nuovo allenatore

In casa Milan si fa sempre più tormentato il clima intorno a Pioli, con l’allenatore che rischia sempre di più l’esonero

Il Natale in casa Milan non è sicuramente uno dei migliori, in virtù dei risultati maturati in questa prima parte di stagione che, stanno drasticamente compromettendo il cammino della squadra di Stefano Pioli. Negli ultimi due mesi infatti, è stato annullato quanto di buono era stata fatto nella prima metà di questa prima parte di stagione, con i rossoneri che sono caduti diverse volte, sia in campionato che in Champions. La gara che ha dato il via a questa serie negativa di risultati è stata la sconfitta con la Juve, che oltre ad aver messo il distacco tra le due squadre, ha tolto consapevolezza e fiducia delle proprie forze ai rossoneri.

Le conseguenze si sono viste poi nei successivi match, dove è arrivata prima la sconfitta con l’Udinese, poi i pareggi di Lecce e Napoli, con il Milan che però, in entrambe le circostanze aveva accumulato un doppio vantaggio. Infine, sono arrivati il ko di Bergamo contro l’Atalanta, decisa dalla straordinaria prodezza di Luis Muriel, ma soprattutto, l’inaspettato e clamoroso pareggio dell’Arechi contro la Salernitana ultima in classifica.

Milan, i tifosi chiedono l’esonero di Pioli: ‘scelto’ già il nuovo allenatore

Va poi preso atto anche di quello che è stato il cammino in Champions della banda di Pioli, che ha clamorosamente fallito le prime due partite rimanendo a zero punti, con la gara casalinga inaugurale contro il Newcastle che è costata cara ai rossoneri. Da li in poi è stata una montagna da scalare, proseguita con la sconfitta di Parigi contro il Psg, ma con la gara di ritorno che era stata portata a casa dai rossoneri e che aveva riacceso le speranze per la squadra di Pioli. Speranze che si sono spente definitivamente nell’ultimo turno, dove non è bastata la vittoria in casa del Newcastle per centrare il passaggio agli ottavi, a causa del pareggio maturato al Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e Psg, che ha favorito l’accesso dei transalpini.

Risultati che, inevitabilmente, hanno fatto storcere il naso a parecchi tifosi milanisti, che ora chiedono a gran voce l’esonero dell’allenatore rossonero. Tantissimi i messaggi sul web all’indirizzo di Pioli, con i tifosi che vorrebbero che l’ex allenatore di Inter e Lazio abbandoni al più presto la panchina del club di Milanello. Al suo posto sarebbe gradito l’arrivo di Antonio Conte.