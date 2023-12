Pioli in conferenza: “Serata dolce e amara”, poi fissa l’obiettivo per il futuro

Niente da fare per il Milan. I rossoneri vincono contro il Newcastle ma vanno in Europa League. Dopo il match Pioli ha espresso tutto il suo rammarico in conferenza stampa

Il Milan saluta la Champions League. A Newcastle i rossoneri vincono per 2-1. Ad aprire le danze ci pensa Joelinton per i padroni di casa. Nella prima frazione i Magpies dominano, ma non azzannano. Nella seconda metà Giroud e compagni entrano in campo con tutt’altro piglio. Pulisic e il subentrato Chukwueze ribaltano la gara e fanno sperare i tifosi. La rimonta, però, non basta. Il Diavolo si posiziona terzo nel “gruppo della morte”, mentre passano Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, che pareggiano per 1-1 e compiono il “biscotto”.

Serviva un miracolo al Diavolo, che sfortunatamente non si è verificato. L’orgoglio del Diavolo mostrato in Inghilterra deve essere un punto di partenza per il prosieguo della stagione, che continuerà in Europa League, competizione in cui il Milan retrocede per la prima volta nella storia.

Milan in Europa, Pioli si rammarica: le parole in conferenza

Al termine del match Pioli ha reso pubbliche le proprie opinioni in conferenza stampa. Di seguito le sensazioni a caldo:

“Volevamo continuare il percorso in Champions, pur sapendo delle difficoltà del girone. Serata dolce e amara, il Milan in Inghilterra non vinceva da molti anni. Vogliamo fare l’Europa League con la convinzione di poterla vincere. Ora dobbiamo calarci bene in campionato, e consolidare il terzo posto e sperare in qualcosa di più”.

Il tecnico ha spiegato i vari momenti della gara:

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per due motivi, per la loro pressione, e non siamo stati bravi noi in fase di possesso. Con Leao abbiamo avuto una bella occasione con, nella ripresa molto meglio. Non è il miglior momento della stagione, non c’è molta positività ma sono stati bravi i ragazzi a crederci. I cambi aiuteranno tanto, perché abbiamo pagato di avere pochi cambi fin qui”.

La vittoria, seppur amara, può dare un risvolto positivo alla stagione:

“Non era così facile vincere qui, ci dà gratificazione per la partita che abbiamo fatto. Però è una partita che ci deve dare fiducia e convinzione e forza. Credo nel potenziale della squadra e sono dispiaciuto che non sono ancora riuscita a farla rendere al meglio”.

Tanti rimpianti per il Milan, commentati così da Pioli: