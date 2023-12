Pioli lo fa fuori: addio certo

L’ex giocatore dell’Empoli (causa anche l’infortunio di Bennacer) ha cominciato questa stagione da titolare perenne, posto poi perso visto l’exploit di altri giocatori come Adli; come riporta la Gazzetta dello Sport, la mezzala lascerà Milano per approdare in Turchia e vestire la maglia del Fenerbahce.

Krunic addio, tutti i nomi per sostituirlo A sostituire Krunic potrebbe essere il giovane diciassettenne già titolare con lo Shalke; Assan Ouédraogo. Il club tedesco non sarebbe intenzionato a vendere il proprio portento alla cifra di 12 milioni presente nella clausola (valida dal mercato estivo) perchè crede di poter monetizzare meglio e nella peggiore delle ipotesi di intavolare una trattativa per il rinnovo così da rimuovere la clausola rescissoria. Vista la difficoltà di questa operazione, il Milan potrebbe pensare di affondare il colpo in estate, il piano b si chiama Samuele Ricci; il centrocampista non ha rinnovato il suo contratto col Torino, secondo SportMediaset è una trattativa ancora ben lontana dalla fumata bianca e i rossoneri dovranno fare un ampio sforzo economico per portare il giocatore italiano alla corte di Stefano Pioli. L’allenatore ex Lazio e Inter potrebbe rischiare di passare (momentaneamente) dai 7 centrocampisti inamovibili ai quali era abituato a semplicemente 4 centrocampisti: Musah, Loftus-Cheek, Reijnders e Adli. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, Krunic ed il Fenerbache hanno un accordo di massima già da inizio agosto con i club che tra poco si siederanno al tavolino per limare gli ultimi dettagli. Il Milan è stata la regina del calciomercato italiano in estate e la cessione di uno degli eroi scudetto fa intuire che ha intenzione di replicarsi a gennaio.