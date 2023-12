Pioli senza dubbi: “Abbiamo perso la partita per un motivo”, poi l’annuncio su Leao

Le dichiarazioni dei protagonisti alla fine della sfida tra Atalanta e Milan, valida per la 15^ giornata di Serie A.

Contro l’Atalanta, il Milan torna a perdere in campionato dopo aver raccolto un pareggio e due vittorie nelle ultime tre partite. A Bergamo i rossoneri cadono 3-2 e perdono altro terreno dalla vetta della classifica dopo la vittoria di ieri della Juventus, con il rischio che l’Inter stasera possa allungare ulteriormente in caso di vittoria.

Pioli mastica amaro dopo la sconfitta con l’Atalanta: “I nostri risultati non corrispondono ai nostri obiettivi”

Al termine di questa partita persa dal Milan contro l’Atalanta, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire la sua opinione sul match. Questo il commento sulla sconfitta da parte dell’allenatore del Diavolo: “In parità numerica sembrava che l’inerzia nel finale fosse dalla nostra parte anche perché avevamo ripreso per ben due volte il risultato. Stavamo facendo la partita ma l’inferiorità numerica crea problemi però bisogna essere più attenti e lucidi nelle scelte. Questi sono errori che stasera costano tanti”.

Sui gol subiti: “Quando si prende tre gol vuol dire che non hai lavorato bene di squadra. Non siamo stai così pronti e scaltri nel cercare di prendere gli inserimenti. Dopo però abbiamo ripreso la partita, giocando con una certa qualità ma non ci si può attaccare solo all’inferiorità numerica. Dovevamo portare a casa un risultato positivo invece questa è una sconfitta pesante”.

Sulle assenze difensive: “Ci sono ma la partita l’abbiamo giocata, nel primo tempo credo anche meglio dei nostri avversari. Qualche ingenuità l’abbiamo commessa e in queste sfide pesano. Dovremo migliorare. Se la partita fosse finita 2-2 ci sarebbero state tante cose positive nella nostra partite. Volevamo un risultato diverso, non ci siamo riusciti e questo deve essere una valutazione profonda da parte nostra”.

Sulla Champions, Jovic e Giroud: “Penso che possono giocare assieme, dobbiamo però modificare magari centrocampo ed esterni. Ora abbiamo una partita difficilissima in Europa, abbiamo poche possibilità ma vogliamo rimanere in Europa. Abbiamo un solo risultato a disposizione”.

Sulla classifica: “Volevamo continuità per accorciare su quelle davanti ma adesso devi guardarti le spalle. I primi quattro posti sono il nostro obiettivo ma noi magari vorremmo anche fare qualcosa in più. Dobbiamo pensare a fare meglio tante cose, stasera occasione che non l’abbiamo sfruttata”.

Su Leao: “Dovrebbe star bene, ha fatto un allenamento e domani si aggrega alla squadra. Penso che giocherà ma saranno importanti i prossimi giorni”.

Sulle sue critiche: “È così, sono l’allenatore del Milan, ci sono aspettative molto alte e i nostri risultati non corrispondono ai nostri obiettivi. Posso solo concentrarmi sul lavoro e dare motivazioni migliori ai miei giocatori”.