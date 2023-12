Pioli: “Stasera la missione è possibile”, poi su Ibrahimovic

Di seguito sono riportate le parole di Mister Pioli nel pre-partita di Newcastle-Milan, partita importante per il destino dei rossoneri in Champions League.

Partita importante quella per il Milan di questa sera dove si gioca il tutto o niente per il percorso in Champions League contro il Newcastle fuori casa.

I rossoneri attualmente sono ultimi in classifica a cinque punti, gli stessi del Newcastle. Mentre il PSG è a 7 punti e dovrà sfidare il Borussia al primo posto con dieci punti.

Le parole di Mister Pioli

Durante il pre partita ai microfoni di Amazon Prime Video, il mister Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita di questa sera tra il Newcastle e il Milan in onda alle ore 21.00

Di seguito sono riportate le sue parole:

“Missione possibile, avversario tosto, ostico e intenso. Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità, abbiamo solo una possibilità.”

Continua l’intervista affermando che sanno bene come gli avversari affrontano le partite e che conoscono la loro intensità.

“Le partite sono lunghe, dobbiamo viverle e starci dentro, dobbiamo credere di potergli fare male”

Alla domanda sulla partita dell’andata, finita 0-0, il mister afferma che non è il momento di pensarci e che a fine partita si faranno tutte le valutazioni. La sua squadra ha avuto diverse occasioni in cui poteva fare meglio, mentre a Parigi il PSG ha meritato, nelle altre il Milan è stato sempre vicino agli avversari nella prestazione. Afferma, inoltre, con convinzione che stasera vogliono essere più efficaci.

Parlando del Newcastle sottolinea che è una squadra molto verticale e che Joelinton si inserisce tanto. Hanno tanti centimetri sulle palle inattive.

Conclude l’intervista parlando di Ibrahimovic e afferma: