“Primi contatti”: Calciomercato Milan, i rossoneri pescano il colpo in Arabia Saudita

Il Milan è a caccia di un difensore e la società rossonera potrebbe pescare in Arabia un profilo ex Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare l’ultima sfida del 2023 a San Siro contro il Sassuolo: i rossoneri scenderanno in campo sabato 30 dicembre alle ore 18:00 per l’ultima partita dell’anno, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e confermare il terzo posto in classifica. Una sfida delicata per il tecnico rossonero, che in queste ultime ore è stato messo in discussione dai media: il futuro di Pioli sulla panchina del diavolo non è poi così sicuro e già la partita con il Sassuolo può essere decisiva.

In questa prima parte di stagione, il Milan ha alternato momenti di gloria a momenti di buio, che proprio in questo momento sembra essersi impossessato della squadra rossonera: in fin dei conti la classifica non delude, anche se la squadra deve stare attenta al buon momento di Bologna e Fiorentina, ed è già uscita dalla Champions. Nella seconda parte di stagione, i rossoneri hanno la possibilità di continuare il cammino in Europa League e in Coppa Italia.

Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un difensore

Pioli unico colpevole di questi risultati? L’allenatore è sempre il primo a pagare le spese delle brutte prestazioni, ma ciò che in casa rossonera non convince è tutto lo staff tecnico e atletico che guidano e preparano la squadra durante la settimana. Da inizio stagione, infatti, il Milan ha già subito ben 31 infortuni e l’incubo sembrerebbe non finire.

A tal proposito, la società rossonera, oltre ad aver messo in discussione il proprio staff, sta cercando di muoversi sul mercato con l’obiettivo di portare in squadra nuovi innesti che vanno a coprire i buchi della rosa, soprattutto quelli nel reparto difensivo.

In difesa, infatti, la squadra di Pioli soffre parecchio e gli infortuni non lasciano scampo ai calciatori: in questo momento, per esempio, ci sono fuori Tomori e Thiaw, mentre Pellegrino e Kjaer stanno recuperando dagli infortuni, ma non sono a piena disposizione.

Uno dei nomi che in questo momento sta circolando attorno al Milan per il reparto difensivo è quello di un ex difensore della Serie A, Merih Demiral, che solo l’estate scorsa lasciava l’Italia per volare in Arabia Saudita. Come riportato da Tuttomercatoweb, il centrale ex Atalanta piace alla società rossonera e potrebbe far ritorno in Italia dopo solo metà stagione. Ciò che frena il Milan è la non disponibilità del Decreto Crescita, bocciato nelle ultime ore dal Governo italiano.