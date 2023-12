Pronta l’offerta per David: strappo clamoroso a 40 milioni

Jonathan David è un nome che sta sondando il Milan come nuovo attaccante per la prossima stagione: è pronta l’offerta per lui.

La dirigenza rossonera ha deciso di affidarsi ancora una volta a Olivier Giroud per questa stagione ma per molte settimane ha rincorso anche altri attaccanti ma alla fine non sono arrivati i nomi che avrebbe voluto. Per l’anno prossimo, però, sarà fondamentale riuscire a trovare un bomber di sicura affidabilità per dargli la responsabilità di diventare il nuovo titolare a disposizione di Stefano Pioli.

Il futuro del Milan passa sicuramente anche dal calciomercato. L’obiettivo principale è quello di tornare in Champions League dopo questa annata sfortunata e giocare la massima competizione europea è anche stimolo a comprare calciatori migliori, oltre che vetrina per permettere a questi ultimi di scegliere i rossoneri in tutta serenità.

Calciomercato Milan, affare David: c’è uno strano intreccio

Il Milan segue da tempo il talento di Jonathan David. L’attaccante classe 2000 del Lille è da tempo sulla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri e può diventare la nuova punta di diamante del club a partire dalla prossima stagione. Il suo modo di stare in campo sembra perfetto per una squadra come il Milan che fa del centravanti moderno il punto di riferimento perfetto per le sortite offensive.

David è attenzionato anche in questi mesi e sta convincendo sempre di più la dirigenza rossonera. Ieri è stato decisivo per il pareggio del Lille nella partita contro il PSG con un gol all’ultimo istante, a dimostrazione della sua capacità di essere importante anche contro le big.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, si è aperto un intreccio molto interessante su David. Il classe 2000 si sta ritagliando uno spazio importante in Ligue1 e il suo talento ora è pronto a fare un altro passo in avanti per riuscire a sbocciare definitivamente.

Il Milan lo segue da molti mesi ma ora sulle sue tracce si è presentato anche il Barcellona. I blaugrana non conoscono ancora il futuro di Robert Lewandowski che alla fine della stagione potrebbe lasciare l’Europa per l’America o l’Arabia Saudita e Xavi vuole un nuovo attaccante giovane e moderno.

David costa almeno 40 milioni di euro. Questa è la richiesta del Lille che non spaventa il Barcellona e tantomeno il Milan che se dovesse centrare di nuovo la qualificazione in Champions League avrebbe anche la capacità economica di soddisfare il club e il calciatore. Ma la concorrenza è destinata ad aumentare e toccherà a Moncada, D’Ottavio e Furlani lavorare di anticipo e strappare il sì.