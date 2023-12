“Pronto a sostituirlo”: game over Pioli, annuncio in diretta

Pioli sembrerebbe sempre più lontano dalla panchina rossonera, a confermarlo le parole del giornalista pronunciate in diretta su Sky Sport

Dopo l’addio di Paolo Maldini e di quello di Frederic Massara dalla dirigenza del Milan, Stefano Pioli ha sicuramente acquisito più potere decisionale in ottica mercato, collaborando con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Il suo ruolo nel Milan sembrava aver fatto un salto in più, con l’obiettivo di fare meglio della scorsa stagione quando i rossoneri sono riusciti ad arrivare in semifinale di Champions League sfidando l’Inter. Quest’anno invece le cose sembrano essersi notevolmente complicate, il Milan è da inizio anno che non riesce a trovare una certa continuità nei risultati soprattutto in campionato dov’è stato circa un mese senza portare a casa una vittoria.

Purtroppo ad aggiungersi a questi risultati un pò ballerini c’è stata anche l’uscita dalla Champions League, i rossoneri non sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale e si sono dovuti fermare ai gironi. Adesso come altra chance Pioli ha la possibilità di giocarsela in Europa League dove i il Milan incontrerà il Rennes il 15 febbraio per la gara di andata dei playoff. Un’opportunità importante che potrebbe salvare questa prima parte di stagione. Per quanto riguarda il campionato al momento il Diavolo si trova al terzo posto a sette punti dalla Juventus, seconda, e a 13 punti dall’Inter capolista, l’obiettivo di fine anno è quello di chiudere il 2023 con una vittoria contro il Sassuolo.

Marchetti sul futuro di Pioli al Milan: “Posizione in bilico”

Come succede la maggior parte delle volte quando una squadra vive momenti di difficoltà chi viene maggiormente criticato è senza dubbio l’allenatore, anche in questo caso Pioli sta diventando il capo espiatorio di questo Milan e sono molti a pensare che il suo percorso in rossonero sia giunto al termine.

Purtroppo effettivamente di quel “Pioli is on fire” ultimamente si vede poco e niente ma c’è anche da dire che in questa prima parte di stagione il Milan ha dovuto fare i conti con 30 infortuni, in media si sono fatti male circa 20 giocatori e questo ha influito in modo negativo.

Pioli ha avuto poche possibilità di scelta non riuscendo mai a schierare un 11 titolare fisso. Per il momento però il mister dovrebbe restare al proprio posto, ma la fiducia da parte della società si è affievolita e serve una svolta. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport sulla situazione panchina Milan, le cose potrebbero cambiare in caso di un altro ko con il Sassuolo: