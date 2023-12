Pulisic convince, i dati lo confermano: record personale nel mirino

Pulisic continua ad incantare il Milan e i suoi tifosi. Il dato parla chiaro, l’attaccante americano è pronto a prendersi il record con la maglia rossonera.

L’impatto sulla Serie A e sul mondo Milan di Christian Pulisic è stato spumeggiante e carico di aspettative, tutt’altro che scontato. L’attaccante americano si è preso il popolo rossonero con una serie prestazioni di spessore, ma sopratutto a suon di gol. Con il club di Milano sembra aver ritrovato la tenuta fisica di un tempo e un implacabile fiuto del gol. La squadra rossonera è diventata la sua dimensione ideale e sono i numeri a dirlo.

Record personale nel mirino: Pulisic ci crede

Christian Pulisic sembra aver finalmente trovato la sua dimensione con la maglia del Milan. Le prestazioni dell’attaccante americano stanno alimentando speranze e aspettative, tanto da suscitare confronti con i suoi giorni al Borussia Dortmund e al Chelsea.

Pulisic ha dimostrato un impatto sorprendente al Milan. La sua presenza in campo ha coinciso con una serie di vittorie per la squadra di Stefano Pioli, segnando in partite fondamentali contro avversari come Bologna, Torino, Lazio, Genoa e Frosinone. Cinque vittorie su cinque quando “captain america” trova il fondo della rete, dimostrando di essere un vero fattore chiave per il successo della squadra di Pioli.

Pulisic neanche con il il Borussia Dortmund riuscì ad aver un impatto così perentorio come con la maglia del Milan. Agli inizi della stagione 2016-2017 con il club tedesco, l’attaccante americano riuscì a realizzare a malapena due gol e tre assist nelle prime sei partite, prima di avere un declino. Mentre l’anno in cui ha segnato più reti resta il 2019-20, dove Pulisic mise a referto nove gol in 25 partite alla prima stagione a Londra con la maglia del Chelsea. Record personale che adesso l’americano ha intenzione di superare con la maglia del Milan.

Con cinque reti già all’attivo, Christian Pulisic si è posto l’obiettivo di superare il suo record personale di nove gol in una stagione. Con l’immancabile supporto del mondo Milan, l’attaccante americano è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, usando i colori rossoneri.