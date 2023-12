Pulisic: “Volevamo riscattarci”, poi svela il retroscena sulla giocata di Maignan

Nel post-partita di Milan-Frosinone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Pulisic, autore del secondo gol rossonero.

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli trova la sua seconda vittoria consecutiva contro il Frosinone: i rossoneri battono i Ciociari per 3 a 1, grazie ai gol di Jovic, Pulisic e Tomori. La squadra rossonera si è riscattata dalla pesante sconfitta in Champions contro il Dortmund, portandosi di fatto a -4 punti dalla Juventus capolista. I rossoneri ora attenderanno il risultato dei cugini nerazzurri, che affronteranno il Napoli del neo tecnico Mazzarri.

Nel post-partita di Milan-Frosinone, ai microfoni di Dazn è intervenuto Christian Pulisic, che questa sera ha trovato il quinto gol in Campionato con la maglia rossonera. Queste le sue parole:

Gol più bello al Milan? Per me tutti i gol sono i più belli, per me era importante segnare e contribuire alla vittoria della squadra. Per noi era una partita importante, volevamo vincere la seconda partita consecutiva in Campionato e riscattarci dalla sconfitta in Champions.