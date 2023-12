“Questo è inammissibile!”: Milan, attacco durissimo alla società in diretta

Il commento sui problemi più evidenti del Milan non lascia scampo alla società che viene accusata di aver commesso un grande errore in estate.

Le ultime settimane per il Milan sono state caratterizzate da moltissimi infortuni e da una serie di risultati che non lasciano sereni i tifosi. Nell’ultimo periodo sono infatti arrivate solamente due vittorie (contro PSG e Fiorentina a San Siro) nelle ultime otto partite. Una striscia di risultati negativi che preoccupa i tifosi perché hanno perso terreno dall’Inter prima in classifica e rischiano di essere eliminati nel girone di Champions League.

Compagnoni senza mezze misure: “Inammissibile che il Milan non abbia un’alternativa di livello a Giroud”

Nelle scorse ore in diretta negli studi di Sky Sport è intervenuto il noto telecronista Maurizio Compagnoni, chiamato a commentare gli ultimi risultati delle squadre italiane in Europa e anche l’andamento generale della Serie A. Riguardo al Milan il giornalista marchigiano ha esposto due grossi problemi che stanno condizionando la stagione.

Il primo riguarda la nota emergenza infortuni sulla quale si è esposto così: “Il Milan può risentire di questa situazione infortuni e i risultati possono influire sullo stato d’animo. Gli infortuni incidono ed è ovvio, ma bisogna capire perché così tanti. Io trovo le tournée oltre oceano un errore che poi paghi, anche se anche altre squadre lo hanno fatto”.

In seguito Compagnoni ha anche affermato con toni duri quale sia secondo lui un grave problema nella rosa di Pioli: “Il secondo punto è il mercato: non è stato brutto perché sono arrivati tanti giocatori interessanti, ma è stata una campagna imperfetta. È inammissibile che il Milan non abbia un’alternativa di livello a Giroud. E c’è anche una carenza di leadership”.

Secondo il giornalista di Sky Sport quindi ai rossoneri manca un vero centravanti di scorta, un problema che già in molti hanno evidenziato nelle ultime settimane e che sta rendendo ancora più complicato questo periodo con risultati negativi e una grande emergenza infortuni.

La serie di guai fisici si sta al momento abbattendo soprattutto nel reparto difensivo, zona del campo nella quale mancano moltissimi interpreti. Infatti contro il Borussia Dortmund dopo l’infortunio di Malick Thiaw, Pioli non ha più avuto nessun difensore da inserire in campo e ha dovuto inventare la soluzione di Rade Krunic nel ruolo di difensore.