Ritorno di Ibra, i dubbi dell’ex allenatore: avvertimento per Pioli

Il ritorno di Ibra al Milan è senza dubbio la notizia del momento. C’è un ex allenatore italiano che però ha forti dubbi: Pioli è avvertito.

In casa Milan si sta vivendo un momento cruciale. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro l’Atalanta a Bergamo, i rossoneri questa settimana si giocano tanto se non tutto: le possibilità di rimanere agganciati al treno scudetto e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions League. In realtà per restare in corsa nella massima competizione europea servirà un mezzo miracolo: i rossoneri dovrebbero vincere contro il Newcastle e contestualmente il Borussia Dortmund – già qualificato e certo del primo posto nel girone – dovrebbe riuscire a fermare il Paris Saint Germain.

Non dipenderà, quindi, tutto dal Milan che però deve pensare a fare il suo, dunque battere il Newcastle in casa sua. Obiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere, visto e considerato che i Magpies sono squadra forte e attrezzata e il Diavolo sta vivendo un momento complicatissimo. Anche a livello psicologico: in questa direzione va il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, annunciato ieri dalla società rossonera come nuovo braccio destro di Gerry Cardinale.

Una figura di grande carisma ed esperienza messa lì dalla proprietà americana per fare da collante fra la squadra, il tecnico e la società stessa. Per valutare gli effetti di Ibra sul Milan ci vorrà un po’ di tempo, ma alcuni già storcono un po’ il naso: un ex allenatore italiano, a tal proposito, ha già messo in guardia Pioli.

Milan, parla Capello: sull’arrivo di Ibra e l’avvertimento a Pioli

Fabio Capello è uno degli allenatori più iconici e vincenti di sempre. Anche sulla panchina del Milan ha scritto pagine importanti di storia, riuscendo a vincere fra le altre cose anche una Coppa dei Campioni. Per questo Don Fabio, come è stato soprannominato nel corso della sua lunga carriera, ogni tanto torna a parlare anche del Diavolo. Un ambiente, quello rossonero, che Capello conosce molto bene avendolo vissuto anche da calciatore.

Capello si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport, e fra i tanti argomenti toccati c’è stato spazio anche per il ritorno di Ibra al Milan. L’ex allenatore di Juve, Roma e Real Madrid ha espresso tutti i suoi dubbi sulle colonne de La Rosea: “Con Ibra Pioli si sentirà meno solo? Forse sì, forse no. Lo svedese potrebbe anche oscurare la leadership dell’allenatore” . Poi un consiglio allo stesso Ibra: “Dovrà mantenere la sua grande personalità e il suo coraggio ma allo stesso tempo deve essere umile“.