Salernitana-Milan, bufera social a inizio gara: tifosi infuriati

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Doveri, è scoppiata subito la polemica sui social da parte del tifo rossonero.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo contro la Salernitana, allenata dall’ex attaccante rossonero Pippo Inzaghi: una sfida che sulla carta è apparentemente semplice per i rossoneri, se non che i granata si trovano in ultima posizione e non hanno intenzione di mollare la lotta salvezza.

Dopo la vittoria sul Monza, dunque, la squadra di Pioli è intenzionata a dare continuità in Campionato, soprattutto dopo aver subito l’eliminazione ai gironi della Champions League. Un’eliminazione che ha sicuramente abbassato gli animi a Milanello, dopo il cammino straordinario della passata stagione che non è riuscito a ripetersi. Calabria e compagni, dunque, sono ora focalizzati sulle ultime due partite del 2023, non affatto banali: Salernitana fuori casa e Sassuolo a San Siro.

Salernitana-Milan, è subito bufera: l’episodio

A dirigere la sfida tra Salernitana e Milan è l’arbitro Daniele Doveri di Roma: all’Arechi, il fischio d’inizio è programmato alle ore 20:45. Dopo l’ingresso in campo e il consueto sorteggio tra i capitani, l’arbitro dà il via al match.

Il Milan parte forte e si rende subito pericoloso davanti alla porta della Salernitana con un tiro potente di Leao nello specchio della porta, deviato da Fazio in calcio d’angolo. In un primo momento sembra tutto buono, ma prima di far battere l’angolo, Doveri è chiamato dalla sala VAR ad interrompere il gioco, per rivedere meglio le immagini.

Dopo un primo replay, si vede chiaramente che Fazio devia il tiro del portoghese con un tocco di braccio: per la squadra arbitrale tutto buono, con Doveri che fa riprendere subito il gioco. Come di consueto, durante la telecronaca di DAZN è intervenuto anche Luca Marelli, ex arbitro di calcio e ora commentatore dell’emittente televisiva: Marelli ha appoggiato la scelta della squadra arbitrale, confermando la decisione di non andare per il calcio di rigore.

Dopo i replay, sui social è diventato subito virale il video della deviazione, con i tifosi rossoneri che si sono scagliati contro la decisione di far proseguire il gioco, senza prendere alcun provvedimento.

Ricordiamo che nelle ultime settimane il tema del tocco di mano è stato affrontato più volte dai responsabili dell’AIA, come sottolineato durante gli interventi a OpenVar: il designatore Rocchi è stato molto chiaro sulle direttive da tenere in campo in occasioni di episodi di questo tipo.