Salernitana-Milan, Pioli preoccupato: “Siamo in emergenza. Ultimi infortuni strani”

Il Milan si prepara alla sfida contro la Salernitana e Stefano Pioli per l’occasione ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match

Dopo l’uscita dalla Champions League, il Milan deve ritornare a concentrarsi sul campionato, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e dalla vittoria contro il Monza. I rossoneri puntano a chiudere l’anno con due vittorie, contro la Salernitana con cui giocheranno domani sera alle 20:45 in trasferta a Salerno e l’ultima del 2023 contro il Sassuolo a San Siro. Nel frattempo la priorità va a domani e Stefano Pioli, come alla vigilia di ogni gara, ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione del match.

Conferenza Pioli alla vigilia di Salernitana-Milan: le parole

Pioli ha affrontato diversi temi oltre alla partita di domani, il nuovo ruolo di Ibra, Bennacer che dovrà partire per la Coppa d’Africa, gli infortuni e anche la Superlega.

Di seguito le sue parole:

Sul gruppo ed Ibra:

“Non c’è bisogno di sottolinearlo che c’è un grande gruppo nel Milan, non solo chi si vede a Milanello. Sono loro che vanno ringraziati, quelli che non si vedono e che ci permettono di fare il nostro lavoro. Non ho in mano dei dati che mi possano permettermi di esprimermi sulla Superlega, ho letto solo la notizia. Ibra? Lui è una risorsa e un valore aggiunto per me e per tutto il club. Lo conosciamo: ha esperienza, qualità ed è il simbolo di chi sfida le sfide”.

Sugli infortuni:

“Il bollettino medico non lo faccio, siamo ancora in emergenza e ci stiamo mettendo tutti la testa per normalizzarla. Gli ultimi infortuni sono stati particolari e di entità strana. Ci aspettano partite importanti e un gennaio impegnativo”.

Sulle condizioni di Bennacer e sulla Coppa d’Africa:

“Bennacer sta bene, spero abbia anche più di 60 minuti. Giocherà dall’inizio domani. Starà in campo fin quando avrà energia. Isma ha già risposto in modo corretto sulla Coppa d’Africa: non decide lui e i giocatori quando giocarla. Se partirà lui come Chukwueze dovremo trovare altre soluzioni”.

Ancora su Ibra:

“Il solito Zlatan, molto curioso e molto determinato. L’ho visto felice, contento e determinato. È stata una giornata interessante. Lui ci sarà sempre, è una risorsa per me, per il club. Lo conosciamo per l’esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide e può solo esserci d’aiuto”.

Sulla Salernitana:

“Stiamo cercando di ritrovare la continuità che avevamo a inizio stagione. Dobbiamo affrontarla bene conoscendo le nostre qualità. Devi conoscere te stesso e anche il tuo avversario per avere più possibilità di successo. La Salernitana ha cambiato spesso nelle ultime partite e non sappiamo con precisione come giocheranno davanti”.

Sull’importanza di avere a disposizione Leao:

“Tantissimo, viene da settimane di stop e un giocatore così esplosivo ha bisogno di ritornare in condizione, ma l’ho visto bene e spero che possa già tornare ai suoi standard”.

Infine sulla Superlega: