San Siro, si accende la polemica con l’Inter: presa di posizione fortissima

Milano attende di conoscere con più certezza quali saranno le sorti dello stadio San Siro, negli ultimi anni al centro di un lungo tira e molla causato dalla volontà del Milan e dell’Inter di attrezzarsi di un impianto moderno.

Ormai i tifosi sono abituati a convivere con le tantissime voci riguardanti le possibili sorti dello stadio San Siro. Vera e propria iconica del italiano e non solo, l’impianto milanese è al centro di una vera e propria querelle tra pubblico e privato. Ciò che è fuori discussione, a quanto pare, è che si voglia quanto meno un ammodernamento dell’impianto ma, come nel caso del Milan, ciò potrebbe non bastare. Non è affatto un mistero, infatti, che la società rossonera stia valutando anche di dire addio a San Siro per costruire il proprio stadio in un’altra zona del milanese.

Tante le voci legate anche all’altra squadra della città, l’Inter, che sicuramente vorrà vederci chiaro e capire quale possa essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Intanto, le parole di un noto tifoso del Milan riaccendono nuovamente quella che sembra una polemica infinita sull’impianto. Sul tavolo, da tempo, c’è anche l’ipotesi di uno smantellamento di San Siro, scenario che anche molti tifosi vorrebbero scongiurare, in quanto il Meazza rappresenta in pieno la storia del calcio italiano ed europeo.

Il milanista Abatantuono non ha dubbi: le parole

Le sorti dello stadio San Siro sono nel cuore di tutti i tifosi di Milan e Inter, che sperano in un’esclusione a priori dello scenario di smantellamento dell’impianto. A parlarne è stato di recente l’attore Diego Abatantuono, di dichiarata fede rossonera, ai microfoni del quotidiano Corriere della Sera.

Nel corso della medesima intervista, l’artista ha ribadito con forza il suo no all’abbattimento dello stadio San Siro.

Sono sempre stato contrario alla demolizione dello stadio San Siro, perché ogni cosa bella e con una determinata storia alle spalle non va mai abbattuta. L’impianto va certamente ristrutturato: se poi lo prende l’Inter e il Milan ne fa un altro a San Donato pazienza

Un grido netto e chiaro contro l’eventuale smantellamento dello stadio, anche nel caso in cui il Milan dovesse decidere di lasciare San Siro per ripiegare su un impianto ex novo a San Donato, una delle ipotesi al vaglio della dirigenza rossonera per il futuro. I tifosi, intanto, attendono di saperne di più con la speranza che, presto, possa essere presa una decisione concreta.