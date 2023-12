Scontro Calabria-Leao, la foto chiarisce tutto

Ieri il Milan è riuscito a battere il Sassuolo per 1-0, ma a fare notizia è stato anche lo scontro – solo verbale – in campo tra Calabria e Leao. Poi è arrivata, nel post partita, una foto chiarificatrice

Fine anno col sorriso per il Milan, che con la bella e soprattutto importantissima vittoria ottenuta contro il Sassuolo sale a quota 36 punti in classifica e guadagna un punto sulla più diretta inseguitrice (in questo momento, la Fiorentina). Nonostante i precedenti non proprio felici degli ultimi anni al cospetto degli emiliani, i ragazzi di Pioli sono riusciti a tornare a casa con il bottino pieno. Decisiva, ai fini della vittoria finale, la rete segnata da Christian Pulisic nel corso della ripresa.

Tre punti tutto sommato meritati, al termine di un match non spettacolare ma comunque ben giocato dai ragazzi di Pioli. Una vittoria che i tifosi si augurano possa aiutare a scacciare via la crisi e diradare un po’ le nubi che da tempo sorvolano le teste dei calciatori rossoneri.

Una serata macchiata, almeno a vedere le immagini, soltanto dallo scontro – lo sottolineiamo solo verbale – in campo tra Calabria e Leao. I due, compagni ormai da tanti anni al Milan, hanno discuso in maniera abbastanza accesa sul terreno di gioco, ma poi è anche arrivata una foto chiarificatrice.

Milan, Calabria e Leao discutono in campo: la foto nel post partita stempera gli animi

Una bella serata quella di ieri per il Milan, con la vittoria contro il Sassuolo per 1-0 che ha consentito agli uomini di Pioli di riportarsi a +3 sulla quarta in classifica. Un po’ di ossigeno anche e soprattutto per quanto riguarda il morale, pesantemente affranto dopo i continui sali e scendi di questo inizio di stagione complicato.

Una serata che poteva essere soltanto parzialmente macchiata dalla breve ma intensa discussione tra Calabria e Leao in mezzo al campo.

I due, ormai alla quinta stagione insieme con la maglia del Milan, si conoscono fin troppo bene. E si sa: tra amici spesso si esagera anche con i toni. Un eccesso di confidenza che a volte può essere fatale: forse proprio per questo ieri sera, nel corso del match contro il Sassuolo, Calabria si è scagliato contro Leao a seguito di un colpo di tacco non proprio riuscito da parte del calciatore portoghese.

Emergenza, però, subito rientrata nel post partita: lo stesso Calabria, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato al suo compagno di squadra. Il tutto, corredato da un cuore: spazzato via, dunque, ogni dubbio.