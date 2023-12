“Slitta ancora il rientro”: emergenza senza freni per Pioli in vista del Sassuolo

Le ultime novità da Milanello sugli infortuni in vista della partita tra il Milan e il Sassuolo. Slitta un rientro, di seguito il nome del giocatore

Sabato 30 dicembre alle ore 18:00 il Milan sfiderà, a San Siro, il Sassuolo. I rossoneri cercano quella continuità che è mancata in questo inizio di stagione e sperano di portare a casa i tre punti che possano garantire di concludere questo anno al terzo posto in classifica di serie A.

Il Sassuolo, invece, quindicesimo in classifica, arriva a Milano in cerca di una vittoria che non arriva dal ventisei novembre contro l’Empoli.

Ultima novità da Milanello in vista della partita tra il Milan e il Sassuolo

Mister Pioli continua a lavorare per preparare la partita contro il Sassuolo e deve tenere conto dei giocatori infortunati. Di seguito riportata l’ultima novità

Come riferisce Sky da Milanello non arrivano ottime notizie. Anche oggi, infatti, Yunus Musah non si è allenato con il resto del gruppo, ma ha lavorato a parte. Il centrocampista rossonero ricordiamo che è alle prese con un affaticamento muscolare accusato dopo la partita, in Champions League, contro il Newcastle.

La sua presenza contro il Sassuolo per sabato pomeriggio, salvo clamorose sorprese, è sempre più complicata e dipenderà soprattutto dall’allenamento di domani e venerdì, infatti, se dovesse tornare ad allenarsi con il gruppo allora avrebbe la possibilità di essere convocato dal mister. La sensazione però è che il centrocampista americano non dovrebbe farcela.