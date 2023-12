Stanco della panchina: il Milan lo prende in prestito

Il Milan sonda il terreno per il difensore centrale, vista anche la situazione infortuni nel reparto arretrato: si prova il prestito

Il Milan di Stefano Pioli, scaccia la crisi. Con la vittoria nell’ultima partita i campionato contro il Frosinone per 3-1, i rossoneri rialzano la testa dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund in Champions League. L’altalenante inizio di stagione degli uomini di Pioli, ha reso difficile se non impossibile il passaggio del turno nella competizione europea e ha fatto allontanare le due squadre di testa, Inter e Juventus, in Serie A.

I risultati poco confortanti dei rossoneri, sono anche in parte frutto dei tantissimi infortuni che hanno colpito la squadra milanese. Il reparto difensivo è tra i più colpiti. Anche per questo, la dirigenza rossonera proverà a portare a Milanello il centrale dell’Atletico Madrid Soyuncu, pronto a rafforzare il reparto arretrato.

Milan, idea Soyuncu per la difesa dall’Atletico Madrid

La dirigenza del Milan, visto la brutta situazione infortuni nel reparto difensivo, vorrebbe portare in rossonero il centrale della nazionale turca e dell’Atletico Madrid Caglar Soyuncu.

Il centrale ventisettenne, ex Leicester e Friburgo tra le altre, non sarebbe più contento del poco minutaggio che il mister Cholo Simeone gli starebbe concedendo. In vista del prossimo europeo, con la Turchia che si è qualificata brillantemente sotto la guida di Vincenzo Montella, il centrale turco vorrebbe avere minuti nelle gambe per essere pronto alla chiamata di giugno.

Le quattro presenze, però, con la maglia dei colchoneros sono troppo poche per garantirgli la convocazione a fine campionato, ed ecco che entra in gioco il Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero garantire al centrale turco la titolarità che cerca, avendo molte defezioni nel reparto difensivo.

L’idea della dirigenza milanista è quella di prendere il difensore dell’Atletico con un prestito, ma sul giocatore, non ci sono solo i rossoneri, anche le big turche.

L’arrivo di Soyuncu, oltre che prestigio, porterebbe tanta esperienza e centimetri. Un matrimonio che potrebbe far bene ad entrambi. Al turco, che potrebbe ritrovare serenità e minuti di gioco, al Milan che inserirebbe nell’organico un centrale di peso in un momento critico della stagione, tra infortuni e risultati.

Prima però del mercato, i rossoneri dovranno preparassi al meglio per il prossimo difficile match contro l’Atalanta a Bergamo, con i difensori spremuti all’osso, ma la speranza di poter avere al più presto un ricambio valido come il turco.