Stangata Milan, la sanzione fa tremare Cardinale

Guai in vista per il Milan che rischia grosso. I Rossoneri potrebbero andare in contro ad una sanzione salatissima, i tifosi tremano

Quella di oggi è stata senza dubbio una giornata storica per tutto il calcio europeo. La sentenza della Corte Europea si è infatti rivelata essere contro il “monopolio” di UEFA e FIFA e ciò ha ovviamente ridato luce alla Superlega. Il progetto che nel 2021 è stato accolto nel peggiore dei modi da parte di quasi tutti i tifosi dei top club europei, potrebbe tornare più forte di prima e nelle prossime settimane ci saranno senza dubbio degli aggiornamenti.

Quando il progetto fu dato alla luce, ci furono ben 12 club membri e tra questi comparivano anche Milan, Inter e Juventus. Dopo tutte le polemiche generate e dopo le vere e proprie manifestazioni fatte dai tifosi, molti di questi club membri si tirarono indietro. Gli unici due club a mantenere la loro fiducia nei confronti del progetto furono il Real Madrid e il Barcellona.

Adesso, con il ritorno della Superlega, i due club spagnoli potrebbero esultare e non poco. Mentre per tutti gli altri club che hanno invece deciso di ritirarsi dal progetto, potrebbero aprirsi degli scenari sicuramenti poco positivi. Ad essere direttamente interessati potrebbero quindi essere anche i Rossoneri e la notizia non può di certo fare piacere.

La Superlega riapre i battenti: rischio 300 milioni di multa per il Milan

Secondo quanto riportato dalla testata catalana Sport, la Superlega potrebbe decidere di premiare i club (Real Madrid e Barcellona) che hanno mantenuto la parola data con un premio fedeltà da addirittura 1 miliardo di euro, se la competizione dovesse prendere vita. Senza dubbio una cifra esorbitante che potrebbe cambiare il futuro dei club, soprattutto nel caso dei Blaugrana che non navigano di certo in acque tranquille. Al tempo stesso però potrebbe esserci anche una pesante multa da ben 300 milioni di euro per tutti quei club che decideranno di non rientrare nel progetto.

A tremare sono quindi Milan e Juventus che se dovessero decidere di non far parte della competizione rischierebbero davvero grosso. Situazione diversa invece per l’Inter che, secondo le ultime ricostruzioni, non ha mai completato l’intero iter di sottoscrizione. Nel contratto infatti i Nerazzurri avevano inserito una clausola che avrebbe permesso al club di uscire dalla Superlega nel caso in cui gli sponsor non avessero appoggiato il progetto, come poi finora è avvenuto.