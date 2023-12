Super colpo a zero, c’è l’apertura: l’annuncio del top player

Calciomercato Milan, nel mirino c’è un top player assoluto che potrebbe addirittura arrivare a parametro zero. L’annuncio del giocatore

Il Milan a breve scenderà in campo contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. L’obiettivo è continuare a vincere soprattutto per non allungare di troppo le distanze dal primo e secondo posto, occupato momentaneamente da Juventus ed Inter. Pioli purtroppo per la gara di stasera dovrà ancora fare a meno di diversi giocatori, fuori per infortunio. Tra loro c’è anche Leao che non ha ancora recuperato al 100% e nessuno vuole rischiare di affrettare il suo rientro per poi peggiorare le cose, soprattutto il vista della gara di mercoledì contro il Newcastle, sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore rossonero però recupera Giroud, che ha scontato la qualifica di due giornate ed ora è a completa disposizione.

Il Milan però non può rischiare di restare con i giocatori contati, soprattutto se l’avventura in Champions dovesse continuare, pensare di giocare ogni tre giorni senza alternative con Pioli è impensabile. Motivo per il quale Furlani e Moncada si stanno muovendo per il mercato di gennaio e puntano a regalare al mister un rinformo speciale per la rosa rossonera. I nomi sulla lista del club sono diversi, ma secondo alcuni indiscrezioni il Milan potrebbe sognare veramente in grande.

Milan, colpo a zero Thomas Muller: parla il tedesco

Secondo quanto riportato da Bild, tabloid tedesco, i rossoneri avrebbero deciso di interessarsi ad un pezzo da 90: Thomas Muller del Bayern Monaco.

L’attaccante o centrocampista ha il suo contratto in scadenza nel 2024 e avendo praticamente passato tutta la sua carriera in Baviera dov’e diventato il giocatore che è oggi non avrebbe problemi a rinnovare per un altro anno con il club tedesco. Purtroppo però il Bayern al momento non ha ancora parlato di un rinnovo o per lo meno le cifre che si vociferano sono considerate troppo basse sia dal giocatore che dal suo entourage.

Un mancato accordo, soprattutto economico potrebbe portare il giocatore ad iniziare a considerare le proposte fatte da altri club. Portare Muller nel proprio club a parametro zero è un’ipotesi che fa gola a tanti club oltre al Milan, tra cui il Manchester United ma anche altri club italiani come Inter e Juventus, dirette concorrenti dei rossoneri anche in campionato. La situazione dunque è ancora in stallo, però del suo futuro ha voluto parlare il diretto interessato in un’ intervista rilasciata a Julien Wolff di welt.de: «Io e il Bayern Monaco abbiamo un legame enorme. Ne parleremo. Vediamo cosa accadrà». Insomma sarà tutto da decidere però il Milan in silenzio sembra essere in vantaggio su tutti gli altri club.