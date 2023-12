“Svolta Milan”: l’annuncio riguarda il futuro

Il Milan si gioca un’enorme fetta di qualificazione nel match contro il Newcastle: le speranze dei rossoneri sono ormai ridotte al lumicino, motivo per cui in molti ipotizzano quello che potrebbero essere gli sviluppi in caso di non passaggio del turno agli ottavi.

La speranza è l’ultima a morire, e spesso il Milan ha dimostrato di non mollare mai. È chiaro, l’impresa resta ardua e non tutto dipende dai rossoneri, ma è chiaro che i tifosi si aspettano che i calciatori in campo facciano il proprio dovere e poi attendere speranzosi notizie dall’altro match di girone. In caso di passaggio del turno, si potrebbe parlare tranquillamente di una vera e propria impresa, che servirebbe per dare uno slancio emotivo e motivazionale per una stagione che, fino a ora, ha riservato più ombre che luci alla squadra di Stefano Pioli, che continua a incassare la fiducia da parte della dirigenza.

Ma cosa succederà se il Milan non dovesse qualificarsi? La sensazione è che se l’impresa non dovesse compiersi, nulla dovrebbe cambiare, in quanto si tratta di uno scenario che, purtroppo per i rossoneri, non è tra i più remoti. Motivo per cui è difficile ipotizzare che il risultato del match contro il Newcastle – salvo ovviamente disfatte clamorose – non andrà a incidere in nessun modo sull’assetto attuale della squadra. In caso, di terzo posto nel girone, però, il Milan andrebbe a giocarsi l’Europa League negli spareggi di febbraio: competizione che il giornalista Fabio Caressa indica come possibile svolta per una stagione a dir poco anonima dalle parti di Milanello.

Caressa non ha dubbi: “Occhio eventualmente all’Europa League”

Tutti i tifosi e la squadra sperano di poter festeggiare quello che sarebbe un clamoroso accesso agli ottavi di finale della UEFA Champions League, ma è evidente che lo scenario non sia tra i più plausibili. Per questo, tra i supportes del Diavolo, a parte le speranza del caso, sono difatti già rassegnati.

L’obiettivo, nel caso in cui non dovesse riuscire l’impresa, è di assicurarsi un posto per gli spareggi di febbraio in Europa League. A parlarne è il giornalista Fabio Caressa, intervenuto di recente negli studi di Sky Sport a riguardo:

“Mi auguro che il Milan possa continuare almeno in Europa League, portando a casa la vittoria con il Newcastle (in caso di mancato accesso agli ottavi di finale della squadra di Pioli, ndr), perché la possibilità di vincere almeno una coppa poi cambia completamente la stagione”.