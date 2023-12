Tassotti: “Pioli merita di restare, sbagliato mandare via Maldini”

Mauro Tassotti, ex Milan sotto tante vesti, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista sul passato e sul momento dei rossoneri

Mauro Tassotti, calciatore del Milan dal 1980 al 1997, vice allenatore dal 2002 al 2015 con un breve periodo da tecnico ad interim, ha parlato dell’attuale situazione dei rossoneri e non solo. Dall’allontanamento di Maldini ai possibili colpi di mercato per il futuro, passando per Pioli

Pioli, Maldini e il mercato: sentite Tassotti

Tassotti dice la sua terrebbe Stefano Pioli sulla panchina del Milan, andando contro ad una buona parte dell’ambiente rossonero.

Queste le sue parole:

Pioli si merita di restare, non gli si può chiedere di più di quanto ha fatto. Per me è stato sbagliato mandare via Maldini e Massara

Sul mercato: