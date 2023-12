Tenta il recupero in extremis”: Pioli ora spera nel suo rientro!

Domani c’è il match contro il Newcastle e Pioli spera nel recupero di uno dei suoi calciatori più importanti: le ultime.

Il Milan è in campo per preparare la sfida decisiva di domani contro il Newcastle. Servirà una vittoria ai rossoneri per sperare quantomeno nel passaggio del turno.

Pioli per l’occasione schiererà ovviamente la miglior formazione possibile. Il tecnico emiliano potrebbe ritrovare anche un calciatore importante.

Newcastle-Milan, possibile recupero per Pioli

Quella di domani è una serata importante per il Milan, che deve vincere per assicurarsi l’Europa League e sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions. Per i rossoneri non sarà semplice al cospetto di un Newcastle che sta dimostrando di essere una squadra vera.

Per l’occasione Stefano Pioli potrebbe però ritrovare Kjaer. Il difensore danese, out negli ultimi tempi per alcuni acciacchi fisici, secondo Gianlucadimarzio.com tenterà in ogni modo di recuperare ed essere almeno in panchina domani sera.