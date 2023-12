Tomori a terra, gol della Salernitana irregolare? La moviola

Nel post partita è stata rivista la rete del vantaggio della Salernitana, arrivata con l’inglese a terra. Il commento non lascia dubbi.

Pareggio deludente per il Milan di Stefano Pioli, bloccato sul 2-2 dalla Salernitana dell’ex rossonero Pippo Inzaghi. Come ormai di consueto non mancano anche in questo caso le polemiche e gli episodi dubbi, su tutti un possibile fallo di mano nell’area dei granata e il gol di Candreva mentre Tomori era a terra. Nel post partita Luca Marelli ha analizzato tutto.

Marelli sul gol del 2-1: “Corretto così”

L’ex arbitro è intervenuto ai microfoni di DAZN e dopo il triplice fischio ha commentato tutti gli episodi dubbi, dicendo la sua sulle scelte fatte dalla squadra arbitrale:

Tocco di braccio di Fazio – Assomiglia all’episodio del rigore non concesso in Milan-Fiorentina per tocco di Loftus-Cheek. Movimento congruo.

Gol di Candreva – Corretto così. È una scelta libera dei giocatori se proseguire l’azione, l’arbitro può interrompere il gioco solo se è coinvolta la testa.

Secondo Marelli non ci sono quindi degli errori da parte dell’arbitro, che ha quindi fatto bene a non assegnare il rigore e a far proseguire il gioco in occasione del vantaggio dei padroni di casa.