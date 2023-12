“Torna dopo Natale”: Pioli perde un altro pezzo importantissimo

Pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. Non arrivano aggiornamenti positivi in merito alle condizioni di Musah.

La stagione del Milan continua ad essere condizionata in modo evidente da una serie di infortuni, che stanno mettendo in grande difficoltà mister Stefano Pioli nelle scelte tecnico tattiche. La squadra rossonera, a causa delle molteplici e costanti assenze, ha sin qui fatto fatica a mostrare una costanza di risultati, ma sopratutto di fluidità nel gioco. Le diverse defezioni hanno pesato e continuano a pesare, rendendo il lavoro di Pioli estremamente delicato.

Una delle recenti tegole riguardante il tema infortuni riguarda Yunus Musah. Le condizioni fisiche del calciatore americano preoccupano la società rossonera, dando a mister Pioli un nuovo grosso grattacapo. Il Milan è in apprensione per i tempi di recupero del centrocampista, attualmente alle prese con un problema muscolare. Il tecnico Pioli e i tifosi rossonero sono in ansia per i tempi di recupero che il calciatore dovrà osservare.

Musah preoccupa il Milan

Il centrocampista americano, Yunus Musah, sta affrontando un periodo di recupero travagliato. I tempi di recupero del calciatore rossonero sembrano essere più lunghi del previsto dopo il fastidi muscolari che si sono aggravati durante l’ultimo incontro in Inghilterra con il Newcastle United.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Musah aveva avvertito problemi muscolari prima della sfida di Champions League con il Newcastle, ma la situazione si è ulteriormente complicata durante il match al St James Park.

La presenza di Musah alla festa di Natale del Milan ha evidenziato chiaramente i disagi fisici che sta affrontando, camminando zoppicante. Questo infortunio lo costringerà a saltare la prossima trasferta della squadra rossonera sul campo della Salernitana, in programma venerdì.

Quando è previsto il rientro di Musah?

Il Milan dovrà quindi fare a meno del contributo di Musah per l’insidiosa trasferta in Campania, mentre il giocatore concentrerà i suoi sforzi sul recupero, con l’obiettivo di fare ritorno in campo dopo le festività natalizie.

Il club milanese sta attuando le misure necessarie per garantire il recupero ottimale del centrocampista, lavorando a stretto contatto con lo staff medico per accelerare il processo di guarigione. Tuttavia, il rientro di Musah è previsto soltanto dopo le feste di Natale.

La mancanza di Musah rappresenterà una perdita pesante per il Milan, già privo di diversi elementi portanti della propria rosa. I tifosi del Milan dovranno attendere ancora un po’ per il ritorno in campo di Musah, sperando in un recupero completo e rapido del giocatore americano.