‘Tragedia’ Milan, altro che vittoria: tirata in ballo anche l’Inter

Il commento sul Milan non lascia spazio a molte note positive. Il successo in Champions League al centro delle critiche

Mercoledì sera si è ufficialmente chiusa l’avventura del Milan in Champions League per questa stagione. Il Diavolo è stato protagonista di una reazione d’orgoglio ed è riuscito ad imporsi in casa del Newcastle nonostante l’inziale svantaggio, ma i tre punti in terra inglese non hanno comunque permesso ai ragazzi di Stefano Pioli di staccare il pass per gli ottavi, in quanto il pareggio del PSG con il Borussia Dortmund ha mandato i francesi alla fase successiva.

Per Leao e compagni sarà quindi Europa League e l’obiettivo è ovviamente quello di vincere la coppa per la prima volta nella storia del club. Chiaramente tutti i tifosi rossoneri speravano nell’impresa della qualificazione agli ottavi di Champions League e i risultati di due giorni fa non possono far gioire. Al tempo stesso il successo in casa dei Magpies è comunque una vittoria prestigiosa e in molti pensano che possa dare inizio ad un cambio di rotta.

Da un lato c’è quindi chi vede il bicchiere decisamente mezzo vuoto e si concentra principalmente sull’eliminazione dalla Champions League, mentre dell’altro lato c’è chi si concentra sulla vittoria contro il Newcastle e sulla possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Ad appoggiare la prima metà c’è anche Massimo Brambati che ha commentato in maniera molto negativa la gara dei Rossoneri, citando anche i rivali dell’Inter.

Brambati senza dubbi: “Se fosse capitato all’Inter sarebbe stata una tragedia”

L’ex difensore è intervenuto a TMW Radio, durante il programma Maracanà, si è concentrato anche sull’impegno europeo del Milan, affermando che nella gara contro il Newcastle fa davvero fatica trovare degli aspetti positivi e lancia anche una provocazione facendo riferimento all’Inter:

Quella del Milan è stata una vittoria che ti ha permesso di andare in Europa League ma sei stato eliminato dalla Champions. Se fosse capitato all’Inter, credo sarebbe stata una tragedia e l’avremmo criticata. Non vedo l’aspetto positivo della partita col Newcastle, dove hai vinto senza meritare.

Secondo Brambati quindi il club di via Aldo Rossi non ha neanche meritato più di tanto di portare a casa il bottino pieno e che in ogni caso ci si dovrebbe concentrare principalmente sull’eliminazione dalla Champions League. Per Brambati inoltre se questo fosse successo all’Inter sarebbe stato visto come una catastrofe. Di certo però prima di poter fare paragoni bisognerebbe analizzare la netta differenza del livello dei gironi delle due milanesi.