ULTIM’ORA – Recupero a sorpresa, sorride Pioli: le ultime da Milanello

Sorride Pioli nell’allenamento di oggi a Milanello dopo il giorno di riposo. Recupero a sorpresa per un giocatore rossonero, di seguito di chi stiamo parlando

Il Milan dopo la serata dolce-amara legata alla Champions, si concentra a trovare quella continuità che è mancata in campionato per le prossime partite.

I rossoneri, al terzo posto in classifica con ventinove punti, sfideranno domenica a San Siro alle 12.30 il Monza di Palladino. Partita molto importante sia per l’umore dei calciatori rossoneri che sono usciti dalla Champions League per giocare l’Europa e anche per la sconfitta contro l’Atalante ma soprattutto in vista della classifica

Ultime novità dall’allenamento del Milan: ritorna Kjaer

La squadra di Pioli quest’anno ha iniziato con alti e bassi, dovuti soprattutto ai tanti infortuni. Oggi i rossoneri sono ritornati al lavoro dopo il giorno libero concesso.

Pioli può sorridere perché il difensore danese Kjaer è tornato in gruppo. Recupero prezioso per la squadra rossonera dal momento che il Milan sta affrontando una vera emergenza nel reparto difensivo. In questi pochi giorni resterà da valutare se Kjaer partirà titolare o meno, importante sarà l’allenamento di domani