Un colpo in attacco e uno in difesa: Milan, Cardinale pronto a scatenarsi

L’emergenza indisponibili non accenna a placarsi in casa Milan: Cardinale pronto a compiere due colpi di mercato.

Nella serata odierna i rossoneri di Stefano Pioli ospiteranno a San Siro una vera e propria sorpresa di questa Serie A: il Frosinone. Nelle ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Eusebio di Francesco ne ha vinte ben 3, arrendendosi solo a San Siro contro l’Inter. Alla luce di ciò un Milan del genere, che non se la sta passando di certo benissimo, potrebbe allertarsi di questo dato che potrebbe vedere i ciociari disposti a conquistare la Scala del calcio italiano, vogliosi di rivalsa.

Il destino dell’ex allenatore della Fiorentina è appeso ad un filo nonostante gli ultimi incontri positivi con la società che ha preferito continuare con lui in panchina. A non aiutare il percorso del mister emiliano è sicuramente la lista degli indisponibili che vede out ancora Rafael Leao, pronto a tornare settimana prossima causa infortunio, Olivier Giroud, rientrato col Borussia Dortmund in Champions League contro cui ha sbagliato un rigore e pronto a giocare in Serie A solamente da settimana prossima causa squalifica, Noah Okafor e Simon Kjaer, rientri previsti settimana prossima, Pierre Kalulu che tornerà a marzo mentre Marco Sportiello e Marco Pellegrino saranno disponibili a gennaio.

Una lista incredibile che si è arricchita con il grave infortunio di Malick Thiaw il cui rientro è previsto nel 2024. Nel frattempo Gerry Cardinale si sta muovendo per compiere due colpi di mercato a supporto della profondità della rosa.

Cardinale pesca dalla Francia: è lui il prossimo attaccante del Milan

Per sopperire alle mancanze rossonere, Gerry Cardinale ha in mente un piano per riportare il Milan dove merita di stare: in alto in Italia ed in Europa. In attacco, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe in pole un attaccante promettente di cui se ne parla molto bene: Jonathan David.

Il centravanti del Lille, la cui valutazione si aggira attorno ai 60 milioni di euro, ha ritrovato il gol, che gli mancava da agosto, contro il Marsiglia e sta convincendo sempre di più la dirigenza rossonera. La sua duttilità sul fronte d’attacco può essere una soluzione ed il contratto in scadenza nel 2025 può sbloccare la trattativa convincendo il Lille a fare degli sconti importanti pur di non perdere a zero il calciatore.

In difesa il Milan tratta con il Villareal per riportare Matteo Gabbia in rossonero già a gennaio, sullo sfondo Jakub Kiwior, ex Spezia, in forze all’Arsenal che però non vorrebbe cederlo in prestito. Insomma un doppio colpo che fa sorridere i tifosi.