Verso il Frosinone, tra Simic ed infortuni: il punto di Pioli sulla difesa

Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione di Milan Frosinone ha fatto chiarezza sulla situazione della difesa rossonera

Alla vigilia di Milan Frosinone, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Il tecnico parmense ha fatto chiarezza sulla situazione infortuni nel reparto difensivo e sulla possibilità di vedere Simic in campo dal primo minuto. L’unico vero difensore centrale di ruolo rimasto oltre Tomori.

Pioli su Simic: “Non vi dico se giocherà titolare”

L’allenatore dei rossoneri non ha risposto sulla possibile titolarità del classe 2005.

Queste le parole di Pioli:

Ha lavorato con noi anche in estate. È un difensore attento, applicato, fisico; l’ho visto tranquillo. Se giocherà dall’inizio o meno non te lo dico

Sugli infortunati: